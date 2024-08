Panneau isolant Knauf Thane Sol sous chape hydraulique, chape sèche, mortier de scellement ou sous dalle

DIMENSIONS : 1200 x 1000 mm hors tout, 1190 x 990 mm utile.

ÉPAISSEUR : 24 à 160 mm.

BORDS : rainés bouvetés sur les 4 côtés centrés à mi-épaisseur du panneau.

QUADRILLAGE : 100 x 100 mm sur une face.

PERFORMANCES CERTIFIÉES : certificat ACERMI n°10/007/678.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE : ép. inférieures à 40 mm : 0,0222 W/(m.K), ép. 40 à 160 mm : 0,0215 W/(m.K).

PERFORMANCES FEU : ce procédé satisfait à la réglementation pour toutes familles d’habitation et ERP dans son domaine d’emploi.

PERFORMANCES MÉCANIQUES : ép. 24 à 160 mm : SC1 a2 Ch; ép 24 à 80 mm : Rcs (résistance à la compression de service) : 105 kPa mini dsmini 1,0% - dsmaxi 1,8% | Es (module d'élasticité de service) : 4,5 Mpa mini ; ép 90 à 160 mm : Rcs (résistance à la compression de service) : 120 kPa mini dsmini 1,0% - dsmaxi 1,6% | Es (module d'élasticité de service) : 5,54 Mpa mini.

MISE EN OEUVRE : conformément au DTU 52.10, DTU 13.3 et DTU 45.1.

PRÉCAUTION : la mise en oeuvre de Knauf Thane Sol doit se faire dans les conditions normales de températures et d’hygrométrie (≤ 35°C et 70% HR).

MARQUAGE CE.