Plafond modulaire acoustique Knauf Rold 12 / Habillage mural Knauf Rold 12 Fix

Le produit de la gamme Knauf Danoline ROLD12 est désormais disponible en murs avec ROLD12 Fix. Inspirés du design danois, les solutions ROLD12, pour les plafonds, et ROLD12 Fix, pour les habillages muraux, apportent un aspect tridimensionnel révolutionnaire complet, en murs et en plafonds, dans les espaces de notre quotidien.

Ces deux solutions offrent des possibilités infinies de continuités entre le plafond ROLD12 et l’habillage mural ROLD12 Fix.

Application :

Les dalles peuvent se poser « lattage à l’horizontale » à hauteur d’homme, sans contrainte de hauteur ou bien « lattage à la verticale » à partir d’1,80 m. Sans se limiter à une simple juxtaposition, les solutions ROLD12 et ROLD12 Fix s’inscrivent dans une logique de continuité et d’harmonie parfaite pour créer une transition fluide entre le plafond et les murs.

Les + KNAUF :

Nouveauté : personnalisation permettant désormais la colorisation des lattes parmi une large palette de couleurs (teintes RAL et NCS)

Ces solutions apportent une signature moderne et créative aux murs et plafonds

Jusqu’à 30% du plâtre utilisé dans les solutions ROLD 12 est issu des filières de recyclage

Labels & Certifications (détail) :