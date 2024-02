Le plancher Milliwatt est un système sans étais sur vide sanitaire pour les maisons individuelles, maisons individuelles groupées, petits collectifs et ERP.

Le plancher Milliwatt a été entièrement pensé pour répondre aux exigences de la RT 2012 et de la RE2020. Il traite les déperditions surfaciques grâce à la languette des entrevous qui passent sous la poutrelle, les déperditions linéiques et au niveau des refends grâce aux Ecorupteurs et Ecorefend. Les travées démodulées sont gérées simplement et rapidement grâce à l'entrevous Isoleader Modulo. Il est possible d'intégrer un émeteeur de plancher Chauffant/Rafraîchissant.

Labels & Certifications :