Prédalle Thermik : la réponse tout-en-un pour vos bâtiments RE2020

Système de plancher béton précontraint constitué de Prédalles THERMIK préfabriquées KP1 de faible épaisseur (5 cm minimum) associées à une dalle de compression armée, coulée sur chantier. Les rupteurs thermiques sont directement intégrés en usines et traitent les ponts thermiques dans le sens porteur et non porteur.

Bénéficiant d’une large gamme d’accessoires, le Plancher Prédalles THERMIK KP1 peut intégrer des fonctionnalités connexes (passage des réseaux, réservations, etc.).

Disponible en version bas carbone Prédalle IC 16 Gamme IMPAKT.

Les avantages de prédalles THERMIK :