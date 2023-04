Plaquette de parement en terre cuite Engobé

Issue de la recherche Rairies Montrieux, la collection plaquettes de parement gamme Engobé réconcilie le naturel et l’urbain, l’ancien et le moderne, l’inspiration et la fonction. Une finition subtile qui joue les effets de nuances dans une palette de teintes naturelles ultra contemporaines : noirs, blancs, rouges, verts ou bleus. En 2022, nous avons également développé des teintes pastel disponibles à l'infini !

Associées aux plaquettes Colisée, elles donnent de la personnalité à toutes les réalisations.