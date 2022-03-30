Brique et Plaquette Brut de Four
Le bois, le feu, l’homme… pour un matériau unique : la « BRUT DE FOUR », la perfection à l’état brut. Avec la brique et plaquette BRUT DE FOUR, approchez au plus près la technique ancestrale d’élaboration des briques. Cuites au feu de bois à des distances variables, leur grande longueur amplifie les variations d’aspect de surface. L’ajout d’une multitude de pigments et de poudres nous permet d’obtenir des tonalités au plus près des couleurs de la terre, du sable et de l’argile.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Usage : intérieur et extérieur
Format : 450x40x90 mm
Poids/u brique : 3,1 kg
Poids/u plaquette : 0,85 kg
Teneur en sels solubles actifs : S0
Réaction au feu : A1
Substances dangereuses : Pas de réglementation applicable
Plus d'informations techniques : se référer aux fiches techniques
Divers
Document de référence pour la mise en œuvre : NF DTU 20.1, Travaux de bâtiment, Pose collée des revêtements céramiques et assimilée.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
Plaquette de parement en terre cuite naturelle
Naturalité des épidermes et richesses chromatiques. La terre cuite naturelle est propice aux combinaisons et aux jeux graphiques à destination des architectures modernes. Ces...
Plaquette de parement en terre cuite émail Transparent
Effet de transparence. Si l’impression de vibration est certaine, c’est elle qui crée ici la singularité. Par de multiples variations, les nuances de transparence repoussent les...
Plaquette de parement en terre cuite émail Couleur
Les plaquettes en terre cuite émaillée sont utilisées pour le parement de façade et l'habillage intérieur. La gamme Email Couleur propose...
Plaquette de parement en terre cuite émail Cristallin
Nos équipes en recherche et développement ont développé la gamme Cristallin aux nuances végétales et minérales pour se fondre dans l'urbain....
Plaquettes Moulées-Main
Découvrez notre gamme de plaquettes sciées moulées-main ainsi que les éco-plaquettes moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! Les plaquettes de parement sciées...
Briques Moulées-Main
Découvrez notre gamme de briques moulées-main en partenariat avec Vandersanden ! La brique de parement moulée-main présente une surface rugueuse et nervurée, elle est...
Les Modénatures : briques et plaquettes en terre cuite pour modénature de façade
Les briques et plaquettes de cette collection offrent une liberté d'appareillage pour composer des murs expressifs en relief. Les plaquettes (Pour de Vrai) se déclinent en 4 formats à...
Revêtement de sol : Tomettes en Terre Cuite
Différentes gammes pour différents aspects ! Intérieurs ou extérieurs, modernes ou anciens, nos gammes de carreaux de sol répondent à toutes vos demandes. Certains...
Brique et Plaquette de Forme
Briques triangulaires, Emergence, Sillage, Pointes, Hirondelles.. les briques de forme donnent du relief aux façade en jouant à l’envie la rupture, la répétition ou l’harmonie....
Carreau en terre cuite émaillée
Diversité et originalité des formats : carrés, hexagones, rectangles, triangles. Les carreaux sont une alternative nouvelle aux briques ou plaquettes de parement. Les carreaux...