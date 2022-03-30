Le bois, le feu, l’homme… pour un matériau unique : la « BRUT DE FOUR », la perfection à l’état brut. Avec la brique et plaquette BRUT DE FOUR, approchez au plus près la technique ancestrale d’élaboration des briques. Cuites au feu de bois à des distances variables, leur grande longueur amplifie les variations d’aspect de surface. L’ajout d’une multitude de pigments et de poudres nous permet d’obtenir des tonalités au plus près des couleurs de la terre, du sable et de l’argile.