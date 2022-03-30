ConnexionS'abonner
Brique et Plaquette Brut de Four

RAIRIES MONTRIEUX

Le bois, le feu, l’homme… pour un matériau unique : la « BRUT DE FOUR », la perfection à l’état brut. Avec la brique et plaquette BRUT DE FOUR, approchez au plus près la technique ancestrale d’élaboration des briques. Cuites au feu de bois à des distances variables, leur grande longueur amplifie les variations d’aspect de surface. L’ajout d’une multitude de pigments et de poudres nous permet d’obtenir des tonalités au plus près des couleurs de la terre, du sable et de l’argile.

Caractéristiques techniques

Usage : intérieur et extérieur
Format : 450x40x90 mm
Poids/u brique : 3,1 kg
Poids/u plaquette : 0,85 kg
Teneur en sels solubles actifs : S0
Réaction au feu : A1
Substances dangereuses : Pas de réglementation applicable
Plus d'informations techniques : se référer aux fiches techniques

Document de référence pour la mise en œuvre : NF DTU 20.1, Travaux de bâtiment, Pose collée des revêtements céramiques et assimilée.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
RAIRIES MONTRIEUX

Fabricant français de référence, Rairies Montrieux façonne depuis cinq générations...

1 rue des Fourneaux
49430 LES RAIRIES
France

