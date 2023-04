Brique Moucharabieh

Couleur et finition : 200 teintes disponibles / Aspect : Naturelle ou Emaillé

Formes : rectangulaire

Dimensions : 330 x 90 x 50 mm

Poids : 2,70 kg/u

Nb/m² : 35

Matériau : Terre cuite 100% naturelle

Espace d'application : intérieur et extérieur

Isolation acoustique contre les bruits aériens directs et Résistance thermique : voir fiche technique

Résistance à la compression (Cat.2) : RC400

┴ à la face de pose : 40N / mm²

Dilatation à l'humidité (mm / m) : ≤ 0,6 mm/m

Traitement chimique après cuisson : NON

Teneurs en sels solubles actifs : S0

Réaction au feu : A1

Absorption d'eau : ≤ 12 %

Résistance au gel : conforme à la réglementation NF EN 771-1/CN

Substances dangereuses : Pas de réglementation applicable