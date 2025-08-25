Poutrelles Grandes Longueurs SEAC
Les poutrelles grandes longueurs GF 170 et GF 180 sont une avancée majeure dans la construction moderne. Fabriquées en béton précontraint, elles offrent une alternative performante et économique aux dalles portées traditionnelles, répondant aux besoins des professionnels du bâtiment en termes de portée et de résistance.
- Portées Maximales : Ces poutrelles peuvent couvrir jusqu'à 8,10 mètres en montage simple et jusqu'à 9,20 mètres en montage jumelé avec étais. Sans étais, elles atteignent jusqu'à 6,60 mètres en montage simple et 7,80 mètres en montage jumelé.
- Résistance Mécanique : Grâce au béton précontraint, elles supportent des charges importantes.
- Poids Réduit : Leur poids est divisé par deux par rapport aux solutions traditionnelles, facilitant la manipulation et réduisant les coûts de transport.
Avantages Économiques
- Réduction des Coûts : La préfabrication réduit les coûts de coffrage et d'étaiement.
- Optimisation de la Logistique : Meilleure gestion des ressources et réduction des délais de construction.
- Économie de Béton : Réduction significative de la quantité de béton nécessaire, contribuant à une construction plus durable et économique.
Adaptabilité
Ces poutrelles sont polyvalentes et adaptées à divers types de bâtiments :
- Marché Résidentiel : Idéal pour les maisons individuelles et les logements collectifs.
- Marché Tertiaire : Parfait pour les bâtiments de bureaux et autres structures commerciales.
Avantages Environnementaux
- Réduction de l'Empreinte Carbone : Elles génèrent deux fois moins de CO2 qu'une dalle portée traditionnelle.
- Performance Thermique : Avec un Ψ moyen périphérique entre 0,14 et 0,16 W/(m.k), elles assurent une excellente isolation thermique.
Les poutrelles GF 170 et GF 180 représentent une solution moderne et efficace pour les professionnels du bâtiment, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Béton précontraint
Jusqu'à 8,10 mètres en montage simple et jusqu'à 9,20 mètres en montage jumelé
Jusqu'à 6,60 mètres en montage simple et jusqu'à 7,80 mètres en montage jumelé
Optimisée grâce à l'utilisation de béton précontraint, permettant de supporter des charges importantes
Le poids du plancher est divisé par deux par rapport aux solutions traditionnelles, facilitant la manipulation et réduisant les coûts de transport et de manutention
Compatible avec divers types d'entrevous, y compris les entrevous légers (type Entrevous Bois SEAC EBS) et les entrevous isolants (Polyseac)
Ψ moyen périphérique entre 0,14 et 0,16 W/(m.k), assurant une excellente isolation thermique
Génère deux fois moins de CO2 qu'une dalle portée traditionnelle, contribuant à une construction plus durable
Adaptées aux marchés résidentiels (maisons individuelles groupées et logements collectifs) et tertiaires (bureaux et structures commerciales)
Réduction des coûts de coffrage et d'étaiement, optimisation de la logistique de chantier, et économie de béton
Options de montage simples ou jumelées, offrant une flexibilité accrue pour divers types de projets de construction
Matériaux
- Bétons
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
