Préparateur ECS thermodynamique +ECO DYN 2 ATL

Le préparateur d’eau chaude sanitaire +ECO DYN 2 ATL est une solution thermodynamique performante conçue pour les bâtiments collectifs et tertiaires.

Basé sur un système semi-accumulé, il associe un ballon de stockage en acier thermo-laqué à une pompe à chaleur haute température afin d’assurer une production d’ECS fiable et économe en énergie.

Ce système exploite les calories de l’air pour chauffer l’eau sanitaire, permettant de réduire significativement les consommations énergétiques et les émissions de CO₂. Il garantit une production d’eau chaude stable, même en conditions climatiques exigeantes, tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles.

Le +ECO DYN 2 ATL intègre une régulation intelligente assurant un pilotage précis de la température et une optimisation des cycles de fonctionnement. Sa conception facilite l’installation et la maintenance, tout en offrant une solution durable adaptée aux besoins des logements collectifs, hôtels, établissements de santé ou équipements sportifs.

Disponible en plusieurs capacités, il s’adapte aux contraintes de chaque projet et assure une production d’ECS performante, sécurisée et continue.