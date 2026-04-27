Préparateur ECS thermodynamique +ECO DYN 2 ATL
Le préparateur d’eau chaude sanitaire +ECO DYN 2 ATL est une solution thermodynamique performante conçue pour les bâtiments collectifs et tertiaires.
Basé sur un système semi-accumulé, il associe un ballon de stockage en acier thermo-laqué à une pompe à chaleur haute température afin d’assurer une production d’ECS fiable et économe en énergie.
Ce système exploite les calories de l’air pour chauffer l’eau sanitaire, permettant de réduire significativement les consommations énergétiques et les émissions de CO₂. Il garantit une production d’eau chaude stable, même en conditions climatiques exigeantes, tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles.
Le +ECO DYN 2 ATL intègre une régulation intelligente assurant un pilotage précis de la température et une optimisation des cycles de fonctionnement. Sa conception facilite l’installation et la maintenance, tout en offrant une solution durable adaptée aux besoins des logements collectifs, hôtels, établissements de santé ou équipements sportifs.
Disponible en plusieurs capacités, il s’adapte aux contraintes de chaque projet et assure une production d’ECS performante, sécurisée et continue.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type : préparateur ECS thermodynamique semi-accumulé
Énergie : pompe à chaleur air/eau haute température
Capacité : de 500 à 3000 L
Isolation : calorifuge haute performance
Température ECS : jusqu’à 60°C
Plage de fonctionnement : -20°C à +40°C
Puissance : jusqu’à 45 kW (cascade possible)
Alimentation : 400 V triphasé
Régulation : gestion intelligente avec supervision possible
Installation : intérieure (ballon) + extérieure ou gainée (PAC)
Objectif : réduction des consommations énergétiques et des émissions CO₂
Matériaux
- Aciers
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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