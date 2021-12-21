Profilés de finition pour carrelage SQUARELINE par DURAL
Les profilés SQUARELINE allient design moderne et intemporel et protection sûre des arêtes. Ils conviennent pour une finition sûre des arêtes. Les profilés SQUARELINE de 4,5 à 12,5 mm de haut sont disponibles en PVC, aluminium, acier inoxydable, laiton et laiton chromé, dans de nombreuses couleurs et finitions. Des angles intérieurs / extérieurs coordonnés complètent la gamme.
- SQUARELINE Aluminium : naturel, anodisé (argent, titane, cuivre, noir mat), anodisé super brillant / brossé (argent, or, titane, crimson, mercury), structuré (beige, brun, anthracite)
- SQUARELINE Inox : Inox naturel, poli super brillant avec film de protection, brossé avec film de protection.
- SQUARELINE Laiton chrome : Laiton chrome
- SQUARELINE PVC : PVC blanc, PVC jasmin, PVC noir, PVC gris clair
Avantages produit :
- Design très élégant
- Large gamme de matériaux
- Avec les angles extérieurs adéquats
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 250 cm et 300 cm
Hauteur : 4,5 à 12,5 mm
Accessoires : Angle intérieur et extérieur
Divers
Carrelage
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
Profilés de finition pour carrelage DUROSOL 5mil LEATHER par DURAL
Profilé de finition chant droit pour murs et sols avec un aspect cuir structuré. Elle n’en a pas seulement le nom mais aussi le toucher. La surface structurée, semblable à...
Profilés pour carreaux pour séparations sol/sol DURATRANS par DURAL
Les profilés DURATRANS en aluminium ou laiton servent à compenser les différences de hauteur jusqu'à environ 0 pour les transitions entre les revêtements carrelés...
Profilés de fractionnement et de dilatation DURAFLEX PVC par DURAL
Les profilés coextrudés pour joints de dilatation DURAFLEX PVC d'une largeur visible de 8 mm conviennent parfaitement pour éliminer les tensions générées par...
Profilés nez-de-marche pour parquet naturel, stratifié, moquette et sol souple TEKA
Profilé de finition arrondi en aluminium, avec surface antidérapante pour l'emboitement de tapis de sol. Finition propre et sûre pour sols et marches d'escalier. Avantages...
Tapis d'entrée DURAWAY par DURAL
DURAWAY est un système de tapis d'entrée haut de gamme pour toutes les exigences. Inserts en reps disponibles dans différentes couleurs et hauteurs pour l'intérieur,...