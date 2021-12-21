Profilés de finition pour carrelage SQUARELINE par DURAL

Les profilés SQUARELINE allient design moderne et intemporel et protection sûre des arêtes. Ils conviennent pour une finition sûre des arêtes. Les profilés SQUARELINE de 4,5 à 12,5 mm de haut sont disponibles en PVC, aluminium, acier inoxydable, laiton et laiton chromé, dans de nombreuses couleurs et finitions. Des angles intérieurs / extérieurs coordonnés complètent la gamme.

SQUARELINE Aluminium : naturel, anodisé (argent, titane, cuivre, noir mat), anodisé super brillant / brossé (argent, or, titane, crimson, mercury), structuré (beige, brun, anthracite)

SQUARELINE Inox : Inox naturel, poli super brillant avec film de protection, brossé avec film de protection.

SQUARELINE Laiton chrome : Laiton chrome

SQUARELINE PVC : PVC blanc, PVC jasmin, PVC noir, PVC gris clair



Avantages produit :