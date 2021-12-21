ConnexionS'abonner
Profilés de fractionnement et de dilatation DURAFLEX PVC par DURAL

DURAL

Les profilés coextrudés pour joints de dilatation DURAFLEX PVC d'une largeur visible de 8 mm conviennent parfaitement pour éliminer les tensions générées par les tractions et pressions sur les revêtements en céramique posés dans un lit de mortier épais ou sur sols vibrés. Le noyau intérieur en PVC souple absorbe ici les déformations alors que la gaine extérieure en PVC rigide garantit une protection efficace des arêtes. Disponibles dans six couleurs différentes.

Avantages produit :

  • Pour une utilisation en milieu industriel
  • Résiste au passage de chariot élévateur
  • Mise en place simple du profilé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur : 8 mm
Longueur : 250 cm
Hauteur : 30, 35, 40, 50, 65 mm
Couleur : blanc, beige, noir, gris, gris/transparent, terracotta

Divers

Profilés pour joints de dilatation en PVC pour la pose dans un lit de mortier épais et sur sols vibrés

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

DURAL - Batiweb

Profilés modernes et profilés pour carreaux, pierre naturelle, parquet, stratifié,...

4 Avenue de France
91300 MASSY
France

Plus d'informations


