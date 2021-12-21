Profilés de fractionnement et de dilatation DURAFLEX PVC par DURAL

Les profilés coextrudés pour joints de dilatation DURAFLEX PVC d'une largeur visible de 8 mm conviennent parfaitement pour éliminer les tensions générées par les tractions et pressions sur les revêtements en céramique posés dans un lit de mortier épais ou sur sols vibrés. Le noyau intérieur en PVC souple absorbe ici les déformations alors que la gaine extérieure en PVC rigide garantit une protection efficace des arêtes. Disponibles dans six couleurs différentes.

Avantages produit :