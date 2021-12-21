Profilés pour carreaux pour séparations sol/sol DURATRANS par DURAL
Les profilés DURATRANS en aluminium ou laiton servent à compenser les différences de hauteur jusqu'à environ 0 pour les transitions entre les revêtements carrelés et le support. Forme et matériau ont été choisis de manière à ce que les profilés résistent également aux sollicitations importantes et transmettent les sollicitations ponctuelles de manière régulière dans le revêtement et le support. Deux variantes sont disponibles : profilé rampe classique avec revêtement antidérapant pour la compensation de différences de hauteur jusqu'à 20 mm ou profilés à arrondi léger pour pièces de vie, avec une compensation en hauteur de 12.5 mm.
Avantages produit :
- Version L
- Profilé typique pour rampe
- Très résistant
- Surface antidérapante
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Rattrapage de niveau : jusqu’à 20 mm
Longueur : 100 et 250 cm
Hauteur : 9 à 20 mm
Largeur : 14 à 64 mm
Divers
Aluminium : naturel, argent anodisé
Laiton : naturel, poli super brillant avec film de protection
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
