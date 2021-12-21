ConnexionS'abonner
Fermer

Profilés pour carreaux pour séparations sol/sol DURATRANS par DURAL

Partager le produit
DURAL

Les profilés DURATRANS en aluminium ou laiton servent à compenser les différences de hauteur jusqu'à environ 0 pour les transitions entre les revêtements carrelés et le support. Forme et matériau ont été choisis de manière à ce que les profilés résistent également aux sollicitations importantes et transmettent les sollicitations ponctuelles de manière régulière dans le revêtement et le support. Deux variantes sont disponibles : profilé rampe classique avec revêtement antidérapant pour la compensation de différences de hauteur jusqu'à 20 mm ou profilés à arrondi léger pour pièces de vie, avec une compensation en hauteur de 12.5 mm.

Avantages produit :

  • Version L
  • Profilé typique pour rampe
  • Très résistant
  • Surface antidérapante

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Rattrapage de niveau : jusqu’à 20 mm
Longueur : 100 et 250 cm
Hauteur : 9 à 20 mm
Largeur : 14 à 64 mm

Divers

Aluminium : naturel, argent anodisé
Laiton : naturel, poli super brillant avec film de protection

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DURAL - Batiweb

Profilés modernes et profilés pour carreaux, pierre naturelle, parquet, stratifié,...

4 Avenue de France
91300 MASSY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.