Profilés modernes et profilés pour carreaux, pierre naturelle, parquet, stratifié, tapis et revêtements design sur sol et murs, systèmes simples pour douches à l'italienne, mais aussi nattes de désolidarisation, drainage, étanchéité et isolation, ou encore tapis d'entrée et aides tactiles à l'orientation – Voici nos spécialités.

Nous avons développé nos premiers profilés dans le Westerwald en 1981.

Au début, ceux-ci n'étaient commercialisés qu'en Allemagne et en France ; aujourd'hui, nous sommes une entreprise de taille moyenne, représentée sur les cinq continents et dans plus de 70 pays. Une part d'exportation atteignant 60 % parle d'elle-même. Six filiales dans le monde assurent le suivi individuel de nos clients.

Notre catalogue comprend plus de 5000 produits et plus de 100 gammes de produits. Nous pouvons ainsi répondre aux demandes d'aménagement de chacun et résolvons les problèmes les plus variés – dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur de l'immobilier, ainsi que les locaux publics et semi-publics.

Grâce à un département de développement dynamique, nous avons pu, au cours des dernières décennies, étendre notre offre avec de nombreux concepts pratiques et innovations intéressantes en matière de design.

Et nous continuerons à y travailler encore à l'avenir.

