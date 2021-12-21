ConnexionS'abonner
Fermer

Profilés nez-de-marche pour parquet naturel, stratifié, moquette et sol souple TEKA

Partager le produit
DURAL

Profilé de finition arrondi en aluminium, avec surface antidérapante pour l'emboitement de tapis de sol. Finition propre et sûre pour sols et marches d'escalier.

Avantages produit :

  • Différentes sections de profilé
  • Surface anti-dérapante
  • Résistance particulièrement élevée

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Hauteur d’insertion : 5 mm
Hauteur : 2.5, 3.5, 5, 6 mm
Largeur : 29 et 32 mm
Longueur : 270 et 300 cm

Divers

Profilé emboitable pour escaliers

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DURAL - Batiweb

Profilés modernes et profilés pour carreaux, pierre naturelle, parquet, stratifié,...

4 Avenue de France
91300 MASSY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.