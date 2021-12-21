Profilés nez-de-marche pour parquet naturel, stratifié, moquette et sol souple TEKA
Profilé de finition arrondi en aluminium, avec surface antidérapante pour l'emboitement de tapis de sol. Finition propre et sûre pour sols et marches d'escalier.
Avantages produit :
- Différentes sections de profilé
- Surface anti-dérapante
- Résistance particulièrement élevée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Hauteur d’insertion : 5 mm
Hauteur : 2.5, 3.5, 5, 6 mm
Largeur : 29 et 32 mm
Longueur : 270 et 300 cm
Divers
Profilé emboitable pour escaliers
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Stratifié
- Revêtement de sol
