Tapis d'entrée DURAWAY par DURAL

DURAL

DURAWAY est un système de tapis d'entrée haut de gamme pour toutes les exigences. Inserts en reps disponibles dans différentes couleurs et hauteurs pour l'intérieur, caoutchoucs et brosses pour saletés grossières et humides à l'extérieur et grattoirs pour l'élimination des saletés particulièrement tenaces.

Les systèmes de tapis d'entrée DURAWAY garantissent une flexibilité parfaite grâce à des possibilités de combinaison individuelles pour les reps, brosses, caoutchoucs et grattoirs. Les formats libres et formes spéciales permettent une adaptation aux conditions locales, vous offrant la marge de manoeuvre aujourd'hui exigée lors des aménagements.

Les profilés porteurs sont protégés sur les côtés par un recouvrement empêchant les saletés et l'humidité de pénétrer, un voile spécial sur la face inférieure servant également de protection acoustique.

Avantages produit :

  • Système de tapis d'entrée et cadres à encastrer
  • Tapis d'entrée modulables avec, reps, caoutchouc, brosses et grattoirs
  • Bandes d'insonorisation et capuchons sur les côtés.

Caractéristiques techniques

Dimension cadre d’assemblage : 10/30/2, 20/30/3, 25/25/3 et 30/30/3 mm
Hauteur cadre d’assemblage : 10 à 23 mm

Le cadre haut de gamme fabriqué sur mesure en aluminium ou acier inoxydable V2A garantit un maintien parfait du tapis d'entrée DURAWAY.X

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Tertiaire
