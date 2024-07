Profilés Placo® pour Plafonds, Cloisons et Doublages

Les profilés en acier sont un élément essentiel pour la construction de cloisons, doublages ou en plafond pour créer des plafonds suspendus. Le choix du profilé dépend de l’application, des performances techniques souhaitées, ainsi que de la forme et de la taille de l’ouvrage à réaliser.

Pour les ouvrages grandes dimensions

Profilé High-Stil® : Pour cloisons et doublages entre 5 et 10 mètres de haut. Profilé métallique pour cloison et doublage de grande hauteur High-Stil®. Les doublages High-Stil® sont destinés au doublage de murs dans les constructions neuves ou anciennes où les contraintes mécaniques et acoustiques sont importantes, comme des cinémas, théâtres, salles de spectacle ou bâtiments industriels.

Profilé Megastil® : Pour les ouvrages de très grandes dimensions. Idéal pour les cloisons et doublages de grande hauteur, avec des exigences élevées en termes de résistance mécanique, résistance au feu, performances thermiques et acoustiques.

Entretoise Stil Flam® (anciennement PRF) : Une solution économique qui vient révolutionner la conception et la mise en œuvre des plafonds coupe-feu. L’entretoise Stil Flam® permet un entraxe de 1,20 m et non plus de 0,60 m, divisant ainsi par 2 le nombre d’entretoises. C’est deux fois moins d’entretoises à acheter et à stocker. Autre atout : elle se clipse directement sur une fourrure Stil® F530 standard, et non plus une fourrure Stil® F530 avec encoches.. Elle est plus économique et fait gagner du temps ! L’entretoise Stil Flam® s’adapte à tout type de support : plancher bois, béton, charpente bois ou métallique.

Pour les ouvrages de locaux humides

Montant Hydrostil®+ M 48 500h : Profilé métallique pour la réalisation d'ouvrages à haute résistance à l'humidité. Parfaitement adapté aux locaux humides classés EC et EB+c et ouvrages en plaques Aquaroc® et Glasroc® H Ocean.

Pour les ouvrages standards :

