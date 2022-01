Next

Les panneaux d’isolation Placo® Phonique Rénomince® permettent une isolation acoustique haute performance avec 50% de bruit en moins pour une épaisseur de seulement 5 cm.

Le confort acoustique est un élément essentiel pour se sentir parfaitement bien dans une habitation. Placo® Phonique Rénomince® est la solution idéale pour répondre à ce besoin. En effet, grâce à ces panneaux d’isolation phonique de haute qualité, c’est 50% de bruit en moins constaté pour une épaisseur de seulement 5 cm.

Le panneau Placo® Phonique Rénomince® est un produit de premier choix, tant par sa haute performance d’isolation acoustique que par sa facilité d’installation. De 2 à 3 cm moins épais qu’une isolation traditionnelle, Placo® Phonique Rénomince® s’installe rapidement pour une productivité plus élevée sur le chantier. La cloison existante n’a pas besoin d’être déposée et une seule étape est nécessaire pour la pose de la plaque de plâtre et de la laine.

Prévus pour l’isolation acoustique des constructions du secteur résidentiel, les panneaux Placo® Phonique Rénomince® s’installent aussi bien en doublage de cloisons que de plafonds.

Composés d’une plaque Placo® Phonique BA 13 (2500 x 1200 mm) et d’une laine de verre spécifique de 20 mm d’épaisseur, les panneaux Placo® Phonique Rénomince® assurent un confort sonore optimal dans n’importe quelle pièce et sur tout type de parois creuses et/ou rayonnantes.



Caractéristiques principales :

- Isolation acoustique haute performance

- 2 à 3 cm moins épais qu’une isolation traditionnelle

- En doublage de cloisons et de plafonds

- 50% de bruit en moins pour une épaisseur de 5 cm

Descriptif technique :

- Performances acoustiques : ΔRA = +16 dB (sur briques creuses enduites)

- Posés perpendiculairement aux lignes d’ossature Stil® MOB et fixés avec des vis THB 45.

- Conditionnement par pile de 36 panneaux

- Dimensions : 1200 x 2500 x 33

