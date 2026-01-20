Les profilés polyester sont particulièrement adaptés à la réalisation de passerelles, planchers techniques, plateformes d’accès et cheminements en milieux corrosifs.

La légèreté du matériau facilite le transport, la manutention et l’installation, y compris dans des environnements difficiles d’accès.

Le polyester renforcé de fibre de verre offre une excellente résistance mécanique et une grande durabilité face aux intempéries, à la corrosion, à l’humidité et aux environnements agressifs.

Il constitue ainsi une solution idéale pour les applications industrielles ou extérieures nécessitant un matériau à la fois robuste, fiable et sans entretien.

Compatible avec les environnements humides ou chimiques, ce type de structure s’intègre aussi bien en milieu naturel que sur des sites industriels ou techniques.