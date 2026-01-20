Profilés polyester
Les profilés polyester sont particulièrement adaptés à la réalisation de passerelles, planchers techniques, plateformes d’accès et cheminements en milieux corrosifs.
La légèreté du matériau facilite le transport, la manutention et l’installation, y compris dans des environnements difficiles d’accès.
Le polyester renforcé de fibre de verre offre une excellente résistance mécanique et une grande durabilité face aux intempéries, à la corrosion, à l’humidité et aux environnements agressifs.
Il constitue ainsi une solution idéale pour les applications industrielles ou extérieures nécessitant un matériau à la fois robuste, fiable et sans entretien.
Compatible avec les environnements humides ou chimiques, ce type de structure s’intègre aussi bien en milieu naturel que sur des sites industriels ou techniques.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Les profilés polyester sont fabriqués à partir de résine armée de fibre de verre.
Leur composition, comprenant 65 % de fibre de verre, garantit une résistance mécanique élevée dans le sens porteur, tandis que les 35 % de résine assurent une excellente tenue chimique ainsi qu’une protection efficace contre les rayons UV.
Matériaux
- Polyester
Divers
Alternative technique performante aux structures métalliques, particulièrement indiquée pour les environnements industriels, chimiques ou humides (stations d’épuration, zones tropicales, bâtiments techniques, etc.).
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Tertiaire
Grilles de sécurité PS-Off
La grille de sécurité PS-OFF possède les mêmes avantages que la grille de sécurité PS-PERF mais diffère de par le dessin de ses perforations. Elle offre...
Marches d'escalier
Les marches d’escalier JK Technic sont fabriquées en caillebotis pressé, électroforgé, grilles de sécurité ou polyester, avec nez antidérapant et...
Seuil de porte PMR
Breveté par JK Technic, ce seuil de porte est prêt à être installé. Les découpes sont effectuées facilement sur le chantier. La surface du caillebotis...
Caillebotis pour mobiliers urbains
Le mobilier urbain est une notion englobant les objets installés dans l’espace public pour répondre aux besoins des usagers. JK Technic vous propose une gamme de caillebotis spéciaux...
Caillebotis caoutchouc JK GUM OCTA
Le caillebotis caoutchouc JK GUM OCTA est une variante du caillebotis JK GUM TOP. Il est plus lourd et généralement utilisé dans les stations de ski et dans le secteur industriel....
Caillebotis caoutchouc
JK TECHNIC vous propose des caillebotis, composés à 100% de caoutchouc. En plus d’être résistant, antidérapant, amortissant et drainant, il permet à l’eau...
Caillebotis pressé
Grâce à ses nombreuses variétés de modèles et possibilités d’utilisation, le caillebotis pressé acier offre une grande flexibilité au niveau...
Supports PS-PMR
Créez vous-mêmes vos marches d’escaliers PMR à partir de nos grilles de sécurité PMR et supports PS-PMR. Gain de temps et mise à longueur facile de nos...
Caillebotis pour sol industriel
En pressé ou électroforgé, assure la solidité des ouvrages. Les avantages du caillebotis pour sol et plancher industriel : Se décline en maille standard (exemple...
Caillebotis lourd
Le caillebotis lourd est un caillebotis pressé, dont les barreaux porteurs et les barres insérantes sont particulièrement épaisses. Il est destiné à supporter...