Profilés polyester

JK TECHNIC

Les profilés polyester sont particulièrement adaptés à la réalisation de passerelles, planchers techniques, plateformes d’accès et cheminements en milieux corrosifs.
La légèreté du matériau facilite le transport, la manutention et l’installation, y compris dans des environnements difficiles d’accès.

Le polyester renforcé de fibre de verre offre une excellente résistance mécanique et une grande durabilité face aux intempéries, à la corrosion, à l’humidité et aux environnements agressifs.
Il constitue ainsi une solution idéale pour les applications industrielles ou extérieures nécessitant un matériau à la fois robuste, fiable et sans entretien.

Compatible avec les environnements humides ou chimiques, ce type de structure s’intègre aussi bien en milieu naturel que sur des sites industriels ou techniques.

Les profilés polyester sont fabriqués à partir de résine armée de fibre de verre.
Leur composition, comprenant 65 % de fibre de verre, garantit une résistance mécanique élevée dans le sens porteur, tandis que les 35 % de résine assurent une excellente tenue chimique ainsi qu’une protection efficace contre les rayons UV.

Matériaux

  • Polyester

Alternative technique performante aux structures métalliques, particulièrement indiquée pour les environnements industriels, chimiques ou humides (stations d’épuration, zones tropicales, bâtiments techniques, etc.).

  • Industrie
  • Tertiaire
