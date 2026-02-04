Profilés polyester : une solution durable pour structures en milieux corrosifs

Face aux contraintes croissantes rencontrées dans les environnements industriels et extérieurs, JK Technic enrichit son offre avec une nouvelle gamme de profilés polyester renforcés de fibre de verre, conçus pour allier performance mécanique, durabilité et facilité de mise en œuvre.

Ces profilés sont parfaitement adaptés à la réalisation de passerelles, planchers techniques, plateformes d’accès, ossatures et cheminements, notamment en milieux corrosifs, humides ou soumis à des agressions chimiques. Leur légèreté facilite le transport, la manutention et l’installation, y compris dans des zones difficiles d’accès.

Fabriqués en résine polyester armée de fibre de verre, les profilés présentent une composition optimisée : 65 % de fibre de verre, garantissant une résistance élevée dans le sens porteur, et 35 % de résine, assurant une excellente tenue chimique ainsi qu’une protection durable contre les rayons UV.

Naturellement résistants à la corrosion, à l’humidité et aux intempéries, les profilés polyester constituent une alternative fiable à l’acier ou à l’aluminium, tout en nécessitant peu ou pas de maintenance. Ils répondent ainsi aux exigences des applications industrielles, techniques ou en milieu naturel, où la fiabilité et la longévité des matériaux sont essentielles.

Avec cette nouvelle gamme, JK Technic confirme son expertise dans les solutions de structures techniques et propose à ses clients des produits performants, durables et adaptés aux contraintes des environnements les plus exigeants.

→ Les avantages du polyester :

Légèreté : nettement plus léger que l'acier, le polyester facilite le transport, la manutention et l'installation, sans recours à des engins lourds.

Robustesse mécanique : une capacité portante adaptée aux charges piétonnes, avec une excellente résistance en flexion et en compression.

Résistance à la corrosion : insensible à la rouille et parfaitement adapté aux environnements humides ou en contact avec des agents chimiques.

Isolation électrique et thermique : matériau non conducteur, idéal pour les zones sensibles ou à risques spécifiques.

Faible maintenance : aucun traitement anticorrosion ni peinture nécessaire. Les structures peuvent être complétées par un plancher en caillebotis polyester antidérapant, conforme aux exigences de sécurité R13 – DIN 51130.

