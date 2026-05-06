Protection à l’eau sous carrelage : webersys Protec

Weber webersys protec est un système de protection à l’eau sous carrelage spécialement conçu pour sécuriser les supports sensibles à l’humidité dans les pièces humides intérieures.

Prêt à l’emploi, ce SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) s’applique facilement au rouleau et garantit une excellente étanchéité avant la pose de carrelage sur murs et sols. Adapté aussi bien aux projets neufs qu’en rénovation, il protège efficacement les supports en plaques de plâtre, béton, chape ciment, panneaux bois ou anciens carrelages adhérents. Grâce à son séchage rapide et son application sans odeur, webersys protec facilite les travaux dans les salles de bains, cuisines, douches à l’italienne ou locaux humides privatifs et collectifs. Compatible avec les bandes d’étanchéité et accessoires Weber, il contribue à renforcer la durabilité des ouvrages tout en limitant les risques d’infiltration d’eau sous carrelage.

Les avantages de webersys protec :