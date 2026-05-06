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Protection à l’eau sous carrelage : webersys Protec

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WEBER

Weber webersys protec est un système de protection à l’eau sous carrelage spécialement conçu pour sécuriser les supports sensibles à l’humidité dans les pièces humides intérieures.

Prêt à l’emploi, ce SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) s’applique facilement au rouleau et garantit une excellente étanchéité avant la pose de carrelage sur murs et sols. Adapté aussi bien aux projets neufs qu’en rénovation, il protège efficacement les supports en plaques de plâtre, béton, chape ciment, panneaux bois ou anciens carrelages adhérents. Grâce à son séchage rapide et son application sans odeur, webersys protec facilite les travaux dans les salles de bains, cuisines, douches à l’italienne ou locaux humides privatifs et collectifs. Compatible avec les bandes d’étanchéité et accessoires Weber, il contribue à renforcer la durabilité des ouvrages tout en limitant les risques d’infiltration d’eau sous carrelage.

Les avantages de webersys protec :

  • Prêt à l’emploi pour une mise en œuvre rapide
  • Application facile au rouleau
  • Séchage rapide avant pose du carrelage
  • Sans odeur pour un meilleur confort d’utilisation
  • Compatible neuf et rénovation
  • Protège efficacement les supports sensibles à l’eau
  • Convient aux salles de bains, cuisines et douches
  • Utilisable sur murs et sols intérieurs
  • Nettoyage des outils à l’eau
  • Compatible avec les bandes et accessoires d’étanchéité Weber

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC)
Destination : murs et sols intérieurs en locaux humides
Application : rouleau laine
Conditionnement : seaux de 7 kg et 20 kg
Consommation moyenne : environ 800 g/m²
Épaisseur finale : environ 0,5 mm
Délai entre couches : 30 min à 1 h
Délai avant pose du carrelage : minimum 1 h à 12 h selon conditions
Température d’application : +5 °C à +35 °C
Supports compatibles : béton, chape ciment, plaques de plâtre, panneaux bois CTBX/CTBH/OSB, ancien carrelage adhérent, enduit ciment
Utilisation : neuf et rénovation
Nettoyage des outils : à l’eau

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

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