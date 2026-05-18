Salle de bains : L’étanchéité dans la douche à l’italienne

Chaque étape est ainsi prise en compte, depuis la préparation des supports jusqu’à l’étanchéité, puis la pose du carrelage. L’objectif est de garantir un système cohérent, performant et durable, capable de répondre aux contraintes spécifiques des zones humides, en neuf comme en rénovation.

Grâce à des solutions complémentaires et pensées pour s’intégrer facilement les unes aux autres, Weber permet de sécuriser la réalisation des douches à l’italienne tout en facilitant le travail des applicateurs et en assurant un résultat fiable dans le temps.

Une conception maîtrisée pour une douche à l’italienne performante et sans défaut d’étanchéité

La réservation réalisée dans le support doit être dimensionnée en tenant compte de la taille du siphon ainsi que de la pente nécessaire au tuyau d’évacuation, afin de favoriser un écoulement rapide des eaux de ruissellement.

Afin d’éviter toute stagnation d’eau, susceptible d’augmenter le risque de glissance sur le revêtement carrelé, il est indispensable de réaliser une forme présentant une pente minimale de 1 % autour du siphon.

La mise en œuvre d’un système d’étanchéité est également recommandée afin de prévenir tout passage d’eau vers l’étage inférieur, notamment dans le cas de planchers intermédiaires. Une attention particulière doit être portée au traitement des points singuliers, tels que les angles sol/mur, mur/mur ainsi que le siphon de sol.

Réussir la préparation et l’étanchéité des supports en zone de douche à l’italienne

Sur supports excessivement absorbants, appliquer un primaire bouche-pores tel que weberprim RP ou weberprim universel, à raison d’environ 200 g/m².

Combler ensuite la réservation destinée à l’encastrement du corps du siphon et de son tuyau d’évacuation avec weber ravoirage léger ou weber chape express.

Réaliser une forme de pente permettant d’intégrer la rehausse du siphon à l’aide de weber chape express, ou utiliser weberfloor 4040 afin d’accélérer la remise en service.

Appliquer dans les angles sol/mur, mur/mur, autour du siphon ainsi que sur la jonction entre la forme de pente et le reste du local une couche de webersys hydro stop ou webersys aqua stop.

Maroufler la bande BE14 dans le produit d’étanchéité (webersys hydro stop ou webersys aqua stop), puis lisser.

Une finition durable et soignée avec les solutions Weber pour la pose et le jointoiement du carrelage

→ Primarisation du support

Appliquer le primaire weberprim RP ou weberprim universel. Lorsque le primaire est sec au toucher, passer à l’étape suivante.

→ Étanchéité avec webersys hydro stop (sol)

En partie courante, appliquer deux couches de webersys hydro stop à raison de 1,4 kg/m² par couche de produit mélangé.

Avant la pose du carrelage, respecter un temps de séchage minimum de 4 heures.

→ Étanchéité avec webersys aqua stop

En partie courante, appliquer deux couches de webersys aqua stop à raison de 500 g/m² par couche.

Avant la pose du carrelage, respecter un temps de séchage minimum de 4 heures.

→ Protection à l’eau avec webersys protec (mur) ou webersys aqua stop

Appliquer généreusement au rouleau laine deux couches croisées de webersys protec ou webersys aqua stop (400 g/m² minimum par couche).

Veiller à laisser sécher la première couche (hors poisse) avant l’application de la seconde.

→ Pose du carrelage et jointoiement

Utiliser le mortier-colle webercol flex confort, webercol flex ou webercol plus.

Réaliser la pose en simple ou double encollage selon le format et le taux d’absorption des carreaux.

Effectuer le jointoiement avec weberjoint star, weberjoint intégral ou weberepox easy, en fonction de l’usage des locaux.