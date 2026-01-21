Système weberdry PUR : l'étanchéité pu nouvelle génération pour balcons et loggias

Ce système d’étanchéité liquide polyuréthane, formulé pour résister aux conditions extrêmes se distingue par sa simplicité de mise en oeuvre et par la durabilité du rendu obtenu. Adapté aux balcons, loggias, coursives, escaliers ou encore appuis de fenêtres, weberdy PUR convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux chantiers de rénovation. Une fois appliqué, il offre une surface adaptée au trafic piéton sans protection dure rapportée.

Sa technologie polyuréthane assure une adhérence optimale et une protection pérenne des surfaces extérieures exposées aux intempéries, aux variations thermiques comme aux sollicitations mécaniques. weberdry PUR permet d’obtenir une finition homogène et valorisante, particulièrement adaptée aux supports irréguliers fréquemment rencontrés en extérieur. L’étanchéité demeure continue sur l’ensemble du support, y compris sur les relevés et points techniques.

Mise en oeuvre du système weberdry PUR

La gamme weberdry PUR repose sur l’utilisation coordonnée de l’ensemble de ses composants. La préparation commence avec weberprim PUR 1K, primaire appliqué en une couche de 200 g/m² sur un support sain, propre, plan et sec. Les points singuliers sont ensuite traités avec weberdry PUR détails, utilisé au pinceau, puis renforcés par l’armature weberdry PUR fabric, disponible en rouleaux de 20 cm x 100 m et 1 m x 100 m, destinée au traitement des angles et relevés d’étanchéité. Après un temps de séchage compris entre 12 et 18 heures, l’étanchéité liquide weberdry PUR seal est ensuite appliquée en 2 couches à raison de 1,8 kg/m² au total. Enfin, la résine de finition colorée weberdry PUR coat (disponible en 3 couleurs, blanc, gris clair et gris foncé) vient compléter le système pour protéger et garantir performance et tenue esthétique dans le temps.

Précisons que les différents produits de la gamme sont disponibles en conditionnements adaptés aux besoins du terrain, allant de 5 kg à 25 kg selon leur fonction au sein du système.

Avec weberdry PUR, Weber confirme son engagement à fournir aux professionnels des solutions complètes et fiables, capables d’assurer durablement l’étanchéité et la valorisation des surfaces extérieures non closes.

