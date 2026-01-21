Système weberdry PUR : l'étanchéité pu nouvelle génération pour balcons et loggias
Publié le 21 janvier 2026
Ce système d’étanchéité liquide polyuréthane, formulé pour résister aux conditions extrêmes se distingue par sa simplicité de mise en oeuvre et par la durabilité du rendu obtenu. Adapté aux balcons, loggias, coursives, escaliers ou encore appuis de fenêtres, weberdy PUR convient aussi bien aux constructions neuves qu’aux chantiers de rénovation. Une fois appliqué, il offre une surface adaptée au trafic piéton sans protection dure rapportée.
Sa technologie polyuréthane assure une adhérence optimale et une protection pérenne des surfaces extérieures exposées aux intempéries, aux variations thermiques comme aux sollicitations mécaniques. weberdry PUR permet d’obtenir une finition homogène et valorisante, particulièrement adaptée aux supports irréguliers fréquemment rencontrés en extérieur. L’étanchéité demeure continue sur l’ensemble du support, y compris sur les relevés et points techniques.
Mise en oeuvre du système weberdry PUR
La gamme weberdry PUR repose sur l’utilisation coordonnée de l’ensemble de ses composants. La préparation commence avec weberprim PUR 1K, primaire appliqué en une couche de 200 g/m² sur un support sain, propre, plan et sec. Les points singuliers sont ensuite traités avec weberdry PUR détails, utilisé au pinceau, puis renforcés par l’armature weberdry PUR fabric, disponible en rouleaux de 20 cm x 100 m et 1 m x 100 m, destinée au traitement des angles et relevés d’étanchéité. Après un temps de séchage compris entre 12 et 18 heures, l’étanchéité liquide weberdry PUR seal est ensuite appliquée en 2 couches à raison de 1,8 kg/m² au total. Enfin, la résine de finition colorée weberdry PUR coat (disponible en 3 couleurs, blanc, gris clair et gris foncé) vient compléter le système pour protéger et garantir performance et tenue esthétique dans le temps.
Précisons que les différents produits de la gamme sont disponibles en conditionnements adaptés aux besoins du terrain, allant de 5 kg à 25 kg selon leur fonction au sein du système.
Avec weberdry PUR, Weber confirme son engagement à fournir aux professionnels des solutions complètes et fiables, capables d’assurer durablement l’étanchéité et la valorisation des surfaces extérieures non closes.
Les tags associés
Arnaud Tractère devient directeur général de Saint-Gobain Weber France
Depuis ce mois de novembre, Arnaud Tractère assure la fonction de directeur général de Saint-Gobain Weber France. Il succède ainsi à Marine Charles, nommée à ce poste en janvier 2022.
JEU TEAM WEBER de Noël ! 1 jour = 1 cadeau mis en jeu
Du 1er au 24 Décembre, Weber propose son « Calendrier de l’Avent », format 100% digital. 1 tirage au sort tous les jours.
Découvrez la brochure aménagement extérieur Weber : les solutions et nos conseils pour vos espaces extérieurs !
Ne manquez pas cette opportunité : téléchargez gratuitement votre brochure dès maintenant et donnez vie à vos projets d’aménagement extérieur avec weber !
Nouvelle gamme de joints Weber : au cœur du carrelage, des innovations hautes en couleur !
Toujours en avance sur son marché, Weber propose une nouvelle gamme de joints de carrelage au travers de 3 innovations : 2 nouveaux produits (weber.joint intégral et weber.joint design), une nouvelle offre...