Weber, l'acoustique des sols au cœur de la semaine du son

Le bruit est aujourd’hui identifié comme un enjeu majeur de santé et de qualité de vie. Dans l’habitat collectif, les nuisances sonores liées aux bruits d’impact constituent une source fréquente d’inconfort entre logements, en particulier lorsque des revêtements de sol durs, comme le carrelage, sont mis en oeuvre. Historiquement spécialiste des mortiers-colles et des systèmes pour la pose de carrelage, Weber a vu le sujet de l’acoustique s’imposer progressivement dans ses métiers, dès lors que la pose d’un revêtement carrelé génère des bruits d’impact (solidiens)transmis aux logements voisins.

Quand la contrainte acoustique devient un levier d’innovation

C’est dans le contexte des grandes vagues de rénovation des logements datant des années 60 et 70, à la fin des années 80 et au début 90, que la question du confort acoustique s’est posée avec acuité. « À cette époque, lorsque l’on enlevait une moquette pour la remplacer par du carrelage, on dégradait fortement le confort acoustique. On avait parfois l’impression que le voisin habitait chez soi », souligne Julien Roussy, Responsable de Gamme Systèmes Techniques chez Weber.

Si la réglementation d’alors ne fixait pas d’exigence chiffrée de performance*, elle imposait néanmoins une notion essentielle de confort, à savoir l’absence de différence perceptible avant et après travaux.

Fort de ce constat, Weber a choisi d’innover. « Nous avons transformé une problématique de confort acoustique en véritable opportunité d’innovation », poursuit Julien Roussy. C’est ainsi qu’ont été développés les premiers systèmes acoustiques sous carrelage, aujourd’hui incarnés par les solutions webersys impact et webersys acoustic, initialement pensées pourrépondre aux enjeux spécifiques de la rénovation.

Ces systèmes reposent sur un équilibre technique complexe. « Quand on veut de la performance acoustique sous un carrelage, qui demeure un revêtement de sol sensible aux chocs, on est en permanence dans un compromis entre souplesse et rigidité », explique Julien Roussy. L’enjeu consiste à améliorer l’absorption des bruits d’impact sans dégrader la performance et la pérennité de l’ouvrage carrelé. Les équipes de Weber travaillent ainsi en continu sur la constitution des sous-couches et sur les méthodes de mise en oeuvre afin de faire évoluer simultanément les performances acoustiques et la durabilité des systèmes.

Des solutions fines et performantes au service du confort et du carbone

Initialement réservées aux travaux de rénovation, les solutions acoustiques sous carrelage Weber ont progressivement trouvé leur place dans la construction neuve. Leur faible épaisseur, de l’ordre de 10 à 15 millimètres pour l’ensemble du complexe acoustique et du carrelage, constitue un avantage déterminant par rapport aux solutions traditionnelles reposant sur des chapes épaisses. Cette finesse permet de réduire l’épaisseur totale des planchers, de limiter les charges rapportées sur la structure du bâtiment de même que de diminuer l’impact carbone lié aux volumes de chape et de mortier. Une contrainte environnementale devient, là encore, un moteur d’innovation et un argument fort pour la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre.

Associer acoustique et étanchéité pour répondre aux nouveaux usages

L’expertise de Weber en matière d’acoustique sous carrelage s’illustre également dans le développement de solutions répondant à de nouvelles exigences

réglementaires, comme celle des douches accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) dans les logements neufs.

« L’obligation de réaliser des douches sans ressaut, de type douche à l’italienne, a mis en lumière une problématique complexe dans le logement collectif, où il est indispensable d’associer performances acoustiques et étanchéité, notamment au niveau des siphons de sol, souvent points faibles en matière de transmission des bruits solidiens » confie Julien Roussy.

Jusqu’alors, les règles de mise en oeuvre rendaient ces deux exigences incompatibles, les procédés d’étanchéité excluant les systèmes acoustiques et inversement. Face à ce vide réglementaire et technique, Weber a été pionnier en concevant une solution globale associant ces deux fonctions. Lancé en 2021, webersys hydro silence constitue un système complet intégrant souscouche acoustique, chape adaptée, étanchéité sous Avis Technique et siphon acoustique compatible, le tout validé par une Appréciation Technique d’Expérimentation. « Cette innovation permet aujourd’hui de sécuriser la conception et la mise en oeuvre de douches accessibles, tout en garantissant le confort acoustique d’un logement à l’autre », précise Julien Roussy.

Au-delà du résidentiel, Weber poursuit ses travaux de recherche et développement pour répondre aux enjeux acoustiques de locaux de plus en plus sollicités, tels que les commerces de proximité situés en rez-dechaussée d’immeubles d’habitation ou les cuisines collectives en étage de bureaux. Ces environnements, générateurs de nuisances sonores importantes, soumis à de fortes contraintes mécaniques et à la présence d’eau, nécessitent des solutions capables d’associer résistance, acoustique et étanchéité. Ils constituent aujourd’hui l’un des principaux axes d’innovation de Weber.

En participant à la Semaine du Son de l’UNESCO aux côtés d’autres filiales du Groupe Saint-Gobain, Weber réaffirme son engagement en faveur d’un habitat plus silencieux, plus confortable et plus durable, en mettant l’innovation au service de la qualité de vie des occupants et de la performance des bâtiments.

* La réglementation acoustique française (NRA) datant de 1999.

