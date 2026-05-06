Primaire d’adhérence pour sols absorbants : weberprim RP

Le primaire d’accrochage weberprim RP est une solution prête à l’emploi conçue pour préparer efficacement les supports absorbants avant l’application de ragréages de sols, mortiers-colles, chapes ou systèmes d’étanchéité sous carrelage.

Grâce à son fort pouvoir mouillant, ce primaire bouche-pores régule la porosité du support et améliore l’adhérence des revêtements afin de garantir une mise en œuvre fiable et durable.

Adapté aux chapes ciment, dalles béton, chapes anhydrites ou supports poreux en intérieur, weberprim RP limite les phénomènes de bullage et de nuançage des ragréages. Sa formule sans odeur facilite le travail sur chantier tandis que sa couleur verte permet un contrôle visuel immédiat des surfaces traitées. Facile à appliquer et rapide à recouvrir, ce primaire Weber optimise la préparation des sols avant travaux de finition.

Les avantages de weberprim RP :