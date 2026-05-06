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Primaire d’adhérence pour sols absorbants : weberprim RP

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WEBER

Le primaire d’accrochage weberprim RP est une solution prête à l’emploi conçue pour préparer efficacement les supports absorbants avant l’application de ragréages de sols, mortiers-colles, chapes ou systèmes d’étanchéité sous carrelage.

Grâce à son fort pouvoir mouillant, ce primaire bouche-pores régule la porosité du support et améliore l’adhérence des revêtements afin de garantir une mise en œuvre fiable et durable.

Adapté aux chapes ciment, dalles béton, chapes anhydrites ou supports poreux en intérieur, weberprim RP limite les phénomènes de bullage et de nuançage des ragréages. Sa formule sans odeur facilite le travail sur chantier tandis que sa couleur verte permet un contrôle visuel immédiat des surfaces traitées. Facile à appliquer et rapide à recouvrir, ce primaire Weber optimise la préparation des sols avant travaux de finition.

Les avantages de weberprim RP :

  • Primaire prêt à l’emploi
  • Régule la porosité des supports absorbants
  • Améliore l’adhérence des ragréages et mortiers-colles
  • Limite le bullage et le nuançage
  • Fort pouvoir mouillant
  • Séchage rapide avant recouvrement
  • Sans odeur pour un meilleur confort d’application
  • Couleur verte pour visualiser les zones traitées
  • Nettoyage des outils à l’eau
  • Compatible avec de nombreux supports de sols intérieurs

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Type de produit : primaire bouche-pores et d’adhérence
Aspect : liquide
Couleur : vert
Application : intérieur
Supports compatibles : chape ciment, dalle béton, chape anhydrite, béton allégé, terre cuite poncée
Temps de séchage : 1 à 4 heures selon le support
Recouvrable : après 1 heure minimum
Température d’application : de +5°C à +35°C
Rendement : environ 150 à 250 g/m²
Nettoyage des outils : à l’eau
Conditionnements disponibles : 5 kg, 12 kg, 25 kg
Classement émissions air intérieur : A+

Labels et certifications

  • COV A+

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

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