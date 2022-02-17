PURIFICATEUR DYSON PURE HOT+COOL LINK
PURIFICATEUR DYSON PURE HOT+COOL LINK
Purificateur d'air/chauffage Dyson Pure Hot&Cool - élimine la pollution d'air intérieur.
Dyson Purifier Hot+Cool est un appareil 3 en 1 : Purificateur d'air, ventilateur et chauffage.
La Technologie Air Multiplier™ projette l'air à longue portée pour diffuser un air pur de manière homogène dans toute la pièce.
Ce purificateur permet de :
- Capturer la poussière, les allergènes, les gaz¹ et le virus H1N1¹
- Éliminer 99,95 % des allergènes et polluants aussi petits que 0,1 micron³.
- Purifier et chauffer toute la pièce⁴.
Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi petites que 0,1 micron³
99,95 % des allergènes et polluants éliminées, il capture les gaz et les particules ultrafines. Une couche de charbon actif élimine aussi les odeurs et les gaz, dont les COV¹. Le filtre HEPA 360° en fibre de verre capture les particules ultrafines présentes dans l’air, notamment le pollen, les bactéries et les squames d’animaux.
Purifie toute la pièce
Les purificateurs d’air Dyson sont dotés de la technologie Air Multiplier™. Ils génèrent la puissance de circulation nécessaire pour attirer même les polluants éloignés dans l’appareil, et projeter de l’air purifié dans toute la pièce⁴.
Élimine les odeurs et émanations potentiellement nocives
Une couche composée de granulés de charbon actif conçue pour capturer les odeurs.
Adapté aux personnes allergiques
Certifié Asthma & allergy friendly™ (adapté aux personnes allergiques et asthmatiques) par Allergy Standards Limited.
¹ Les taux de capture des gaz peuvent varier
² Testé pour la grippe A en suspension dans l'air (virus H1N1) dans un laboratoire indépendant. Après 60 minutes à la vitesse maximale du ventilateur, la concentration des particules en suspension dans l'air dans la chambre a été réduite de 99%. L'efficacité réelle peut varier.
³ Soumis à des tests d’efficacité du filtrage jusqu’à 0,1 micron (EN 1822, ISO 29463).
⁴ Sur le réglage maximum. Soumis à des tests de projection de l’air, de couverture en matière de purification pour une pièce de 81 m² et de performance de chauffage dans une pièce de 35 m².
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Filtre hepa
Fonction chauffage (réglage de 1°C à 37°C)
Fonction ventilateur
Mode Jet Focus pour une projection concentrée de l’air
Mode diffus pour une projection large dans la pièce
Mode nuit
Purification intelligente et connectée
Fonction programmateur
Télécommande aimantée
Garantie 2 ans
Fichiers à télécharger
Les tags associés
Plafonnier Dyson Cu-Beam Up
Luminaire suspendu Dyson CuBeam Up - plafonnier LED à éclairage ascendant. Dyson CuBeam Up - Un éclairage précis et puissant là où vous en avez besoin Plafonnier...
Dyson Pure Cool Me
Ventilateur purifiant Dyson Pure Cool Me - ventile un air purifié à usage individuel. Dyson Pure Cool Me - Ventile avec de l'air purifié. Pas de l'air pollué. L'air...
Purificateur d'air Dyson Pure Hot&Cool
Purificateur d'air/chauffage Dyson Pure Hot&Cool - élimine la pollution d'air intérieur. Dyson Pure Hot&Cool - Le seul purificateur d'air capable de purifier et...
Purificateur d'air Dyson Pure Cool Tower
Purificateur d'air Dyson Pure Cool - élimine la pollution d'air intérieur. Dyson Pure Cool - Le seul appareil capable de ventiler et purifier correctement toute une pièce...
Purificateur d'air Dyson Pure Cool Desk
Purificateur d'air Dyson Pure Cool - élimine la pollution d'air intérieur. Dyson Pure Cool - Le seul appareil capable de ventiler et purifier correctement toute une pièce...
Sèche-mains Dyson Airblade V
Sèche-mains Dyson Airblade V - compact et facile d’installation pour un séchage rapide. Dyson Airblade V - Le plus compact et silencieux des sèche-mains Dyson Airblade™ Le...
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry - mural
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry (mural) - lavage et séchage des mains au lavabo. Dyson Airblade Wash+Dry - La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet. Ce...
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry - long
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry (col long) - lavage et séchage des mains au lavabo. Dyson Airblade Wash+Dry - la technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet. Ce...
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry - court
Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry (col court) - lavage et séchage des mains au lavabo Dyson Airblade Wash+Dry - La technoloie de séchage des mains Airblade™...
Sèche-mains Dyson Airblade 9kJ
Sèche-mains Dyson Airblade 9kJ - Rapide et économique. Dernière innovation Dyson dévoilée à l’automne 2019, le modèle Airblade 9kJ est le plus...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
Les vidéos de la marque
Sèche-mains Dyson Airblade V
Les ingénieurs de Dyson ont été mis au défi de développer le sèche-mains le plus petit et le plus rapide sans compromettre les performances de séchage. Le sèche-mains Dyson Airblade V est 60% plus petit...
Lampe à éclairage directionnel Dyson Lightcycle™
La lampe Dyson Lightcycle™ s'ajuste intelligemment et s'adapte à l’heure de la journée, à votre âge et votre activité.