ConnexionS'abonner
Fermer

PURIFICATEUR DYSON PURE HOT+COOL LINK

Partager le produit
Dyson

PURIFICATEUR DYSON PURE HOT+COOL LINK

Purificateur d'air/chauffage Dyson Pure Hot&Cool - élimine la pollution d'air intérieur.

Dyson Purifier Hot+Cool est un appareil 3 en 1 : Purificateur d'air, ventilateur et chauffage.

La Technologie Air Multiplier™ projette l'air à longue portée pour diffuser un air pur de manière homogène dans toute la pièce.

Ce purificateur permet de :

  • Capturer la poussière, les allergènes, les gaz¹ et le virus H1N1¹
  • Éliminer 99,95 % des allergènes et polluants aussi petits que 0,1 micron³.
  • Purifier et chauffer toute la pièce⁴.

Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi petites que 0,1 micron³

99,95 % des allergènes et polluants éliminées, il capture les gaz et les particules ultrafines. Une couche de charbon actif élimine aussi les odeurs et les gaz, dont les COV¹. Le filtre HEPA 360° en fibre de verre capture les particules ultrafines présentes dans l’air, notamment le pollen, les bactéries et les squames d’animaux.

Purifie toute la pièce

Les purificateurs d’air Dyson sont dotés de la technologie Air Multiplier™. Ils génèrent la puissance de circulation nécessaire pour attirer même les polluants éloignés dans l’appareil, et projeter de l’air purifié dans toute la pièce⁴.

Élimine les odeurs et émanations potentiellement nocives

Une couche composée de granulés de charbon actif conçue pour capturer les odeurs.

Adapté aux personnes allergiques

Certifié Asthma & allergy friendly™ (adapté aux personnes allergiques et asthmatiques) par Allergy Standards Limited.

¹ Les taux de capture des gaz peuvent varier
² Testé pour la grippe A en suspension dans l'air (virus H1N1) dans un laboratoire indépendant. Après 60 minutes à la vitesse maximale du ventilateur, la concentration des particules en suspension dans l'air dans la chambre a été réduite de 99%. L'efficacité réelle peut varier.
³ Soumis à des tests d’efficacité du filtrage jusqu’à 0,1 micron (EN 1822, ISO 29463).
⁴ Sur le réglage maximum. Soumis à des tests de projection de l’air, de couverture en matière de purification pour une pièce de 81 m² et de performance de chauffage dans une pièce de 35 m².

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Filtre hepa 
Fonction chauffage (réglage de 1°C à 37°C)
Fonction ventilateur
Mode Jet Focus pour une projection concentrée de l’air
Mode diffus pour une projection large dans la pièce
Mode nuit
Purification intelligente et connectée
Fonction programmateur
Télécommande aimantée
Garantie 2 ans

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Sèche-mains Dyson Airblade V

Dyson

Les ingénieurs de Dyson ont été mis au défi de développer le sèche-mains le plus petit et le plus rapide sans compromettre les performances de séchage. Le sèche-mains Dyson Airblade V est 60% plus petit...

Il n'y a pas davantage de vidéos
Dyson - Batiweb

Dyson a développé toute une gamme de technologies à destination des lieux publics,...

9 Villa Pierre Ginier
75018 PARIS
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.