PURIFICATEUR DYSON PURE HOT+COOL LINK



Purificateur d'air/chauffage Dyson Pure Hot&Cool - élimine la pollution d'air intérieur.



Dyson Purifier Hot+Cool est un appareil 3 en 1 : Purificateur d'air, ventilateur et chauffage.



La Technologie Air Multiplier™ projette l'air à longue portée pour diffuser un air pur de manière homogène dans toute la pièce.



Ce purificateur permet de :

Éliminer 99,95 % des allergènes et polluants aussi petits que 0,1 micron³.

Purifier et chauffer toute la pièce⁴.