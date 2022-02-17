PURIFICATEUR Dyson Purifier Cool Formaldehyde™

Purificateur Tour Dyson Purifier Cool Formaldehyde™



Appareil 2 en 1 : Purificateur d'air et ventilateur.



Détecte précisément le formaldéhyde.



Nos derniers purificateurs utilisent un capteur à l’état solide pour détecter les molécules de formaldéhyde, 500 plus petites que 0,1 micron. Sa précision est préservée pendant toute la durée de vie de l’appareil.



Le purificateur est entièrement scellé selon la norme HEPA H13.



L’ensemble de l’appareil est scellé hermétiquement conformément à la norme HEPA H13. Pour que ce qui est capturé n’en ressort pas.



Conçu acoustiquement pour réduire les vibrations, il est donc 20% plus silencieux que le modèle précédent.



Détecte automatiquement les particules et les polluants gazeux dans l’air, puis analyse et crée des rapports sur la qualité de l’air en temps réel. Cela vous permet de surveiller la qualité de l’air sur l’écran LCD et avec l’application Dyson Link.



Le filtre catalytique capture et détruit le formaldéhyde. Il fonctionne en permanence et n’a jamais besoin d’être remplacé.



Capture les polluants grâce à ses filtres HEPA et à charbon actif, positionnés à 360° dans le socle de l’appareil.



Le système de filtration hermétique associe un filtre à charbon actif pour absorber les gaz et un filtre HEPA en fibre de verre qui capture 99,95 % des particules microscopiques aussi petites que 0,1 micron.



La technologie Air Multiplier™ génère un flux régulier et puissant de 290 litres d’air par seconde, qui fait circuler l’air purifié dans toute la pièce.



Ventile en été, purifie toute l’année.



Grâce à la projection longue portée, son flux puissant d’air purifié permet de ventiler toute une pièce de façon homogène.

Labels et Certifications :