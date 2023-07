R8 : trappe responsable et parfaitement étanche à l’air

La trappe R8 offre une performance acoustique de 54 dB, une conductivité thermique (lambda) de 0,032 et une résistance thermique R supérieure à 8.



Ainsi, au regard de la crise énergétique actuelle, SEMIN marque sa volonté de proposer aux utilisateurs finaux un produit vertueux et ingénieux.

R8, un concentré de performances

Cette nouveauté se distingue de la concurrence par ses performances accrues. En effet, la trappe présente une excellente étanchéité à l’air (> 100 Pa) grâce au joint périphérique présent à l’intérieur de l’ouvrant. Ce dernier, composé de caoutchouc cellulaire (EPDM : matériau utilisé dans l’industrie automobile), se compresse à la fermeture pour éliminer toute fuite d’air.

De plus, elle offre une amélioration acoustique de 54 dB et dispose d’une excellente efficacité thermique affichant un R de 8,24, un lambda de 0,032 et un coefficient U de 0, 123 (capacité d’isolation thermique ; plus le coefficient se rapproche de 0, moins la perte d’énergie est importante).

Une pose simplifiée

Conçue en tôle d’acier zingué revêtue d’une peinture époxy (finition unique en blanc mat), la trappe R8 est disponible dans une dimension de 600 X 600 mm. Permettant aisément le passage d’une personne, elle se destine aux plafonds de toutes les pièces de la maison y compris les pièces humides.

Le montage de la trappe se réalise très simplement à l’aide de ses pattes de fixations amovibles présentes à ses extrémités (les pattes étant rabattues lors du déballage de la trappe pour faciliter le conditionnement de celle-ci.).

Une fois le cadre de la trappe fixé au plafond, une réhausse, vendue avec la trappe, en polypropylène cannelé de 2 mm d’épaisseur (hauteur : 375 mm), s’adapte parfaitement. Elle permet ainsi de retenir les flocons d’une éventuelle isolation projetée, mais également de maintenir l’isolant en fibre de polyester inclus dans le kit (densité de 23,5 kg/m3). Afin de réduire au maximum le volume du packaging, ce dernier est conditionné dans un emballage plastique sous vide. Il reprend son épaisseur initiale de 280 mm au bout de 72h après l’avoir extrait de son emballage. Enfin, notons que la trappe de combles R8 est éligible au dispositif Maprimerénov’.