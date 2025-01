RENOLIT ALKORPLAN Design : système d'étanchéité avec membrane et joints debout

Le système d'étanchéité avec membrane et joints debout RENOLIT ALKORPLAN Design est indiqué pour vos travaux de rénovation et de construction de toitures avec des joints debout.

Ce système d'étanchéité de toiture en PVC-P se compose d'une membrane armée d'une trame polyester et de profilés joints debout extrudés soudés à l'air chaud. Il est prévu pour une mise en œuvre sur pans horizontaux, verticaux, obliques, plats ou ondulés.

Il est proposé avec des profilés en 2,5 ou 5 cm de hauteur (Large ou X-large), quatre teintes unies et deux teintes métalliques.

Adapté pour tous les types de support, le système d'étanchéité avec membrane et joints debout ALKORPLAN Design combine l’esthétisme des toitures métalliques (zinc, cuivre ou aluminium) aux avantages des membranes d’étanchéité synthétiques.

Le RENOLIT ALKORPLAN Design épouse le contour de la toiture et facilite sa mise en œuvre. Il est particulièrement apprécié pour sa flexibilité, sa légèreté et une rapidité de mise en œuvre.

Envie d’une toiture avec des joints debout? RENOLIT ALKORPLAN Design est Le produit qu’il vous faut.



Ce système convient à tous types de support, et peut vous permettre d’associer l’esthétisme des toitures métalliques (zinc, cuivre ou aluminium) aux avantages des membranes d’étanchéité synthétiques.



Le système architectural RENOLIT ALKORPLAN Design est à la fois :

Esthétique: RENOLIT ALKORPLAN Design combine l’aspect esthétique d’un joint debout en métal (plomb, zinc, cuivre ou aluminium) avec les avantages d’une toiture synthétique.

Souple: flexible, il épouse le contour de la toiture et facilite sa mise en œuvre.

Léger: Le système ultraléger RENOLIT ALKORPLAN Design ne pèse que 1,8 kg/m².

Economique: économie pouvant aller jusqu’à 40% au regard du système plus traditionnel.

Le système RENOLIT ALKORPLAN Design se compose de deux éléments :

La Membrane d’étanchéité RENOLIT ALKORPLAN F, gamme RENOLIT ALKORPLAN Design, à base de PVC-P, et les profilés.



Ces membranes souples thermoplastiques et armées d’une trame en polyester peuvent être fournies en rouleaux de 20 mètres de long avec une largeur de 1.05 mètre et une épaisseur de 1.5mm. Les profilés extrudés en PVC-P peuvent être soudés à l’air chaud sur les membranes RENOLIT ALKORPLAN. L'écartement entre les profilés peut être ajusté selon les envies de l’architecte.