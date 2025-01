RENOLIT ALKORPLAN Solar : solution d'étanchéité avec intégration de panneaux photovoltaïques

RENOLIT ALKORPLAN Solar est un système d'intégration de panneaux photovoltaïques sur membrane d'étanchéité synthétique avec avis technique pour support en béton et ATEx pour support en bac-acier.

Ultraléger, il permet de fixer des panneaux photovoltaïques sur une toiture plate, inclinée et courbes, sans perforation de la membrane.

Ce système de fixation des panneaux solaires est constitué d’un profilé en PVC soudé sur la membrane d'étanchéité synthétique, d’un insert en aluminium, de rail multifonctionnel en aluminium qui recevra directement les panneaux et des vis en acier inoxydable. Produit sous Avis Technique et ETN, il peut être posé sur tout type de toiture existante ou neuve et sur tout type de support.

Avec le numéro de référence CSTB : 3298_V1, le procédé RENOLIT ALKORPLAN Solar a reçu l’ATEx pour part du CSTB sur le complexe toiture suivante :

Tôle acier nervurée JI-ALKOR 56-225-900

Un éventuel pare-vapeur

Un isolant thermique POWERDECK+ (PIR), d’épaisseur de 80 à 240 mm, posé en 1 ou 2 lits, fixé mécaniquement

La membrane d'étanchéité RENOLIT ALKORPLAN F fixé mécaniquement

Pour toute installation, le service technique de Renolit s’engage à faire un sondage pour vérifier la qualité de la membrane avant d’effectuer les soudures du système sur une membrane existante.

L’énergie verte, le respect de l’environnement sont au cœur de nos sujets dans le monde de la construction.

Comment construire un bâtiment intelligent? Comment consommer de manière économique et écologique ?



L’autoconsommation est la solution au respect de l’environnement. Que cela soit en rénovation ou en construction neuve, RENOLIT a une solution qui répond aux deux problématiques au travers de son produit RENOLIT ALKORPLAN Solar.

Un produit qui permet à la fois de supporter des panneaux photovoltaïques tout en garantissant une étanchéité continue de votre projet.

Ce système a pour avantage de s’adapter à tous types de projet allant d’une maison individuelle, à une promotion immobilière mais convient aussi parfaitement pour un projet industriel.

Les principales questions que vous pouvez vous poser sont :

Comment fixer des panneaux photovoltaïques sans altérer l’étanchéité ?

RENOLIT le permet grâce à son système RENOLIT ALKORPLAN Solar qui comprend un profilé PVC soudé à la membrane, ainsi qu’un insert en aluminium dans lequel sera fixée la structure supportant les panneaux.



Comment ce système peut-il reprendre la charge des panneaux ?

Ce procédé au travers du quadrillage de la double structure, (rail multifonctionnel + insert), permet de répartir uniformément la charge des panneaux.

RENOLIT ALKORPLAN Solar a de nombreuses références telles que le stade de Nice Allianz Riviera où la problématique du vent est bien connue dans cette région.



A-t-il un avis technique ?

RENOLIT ALKORPLAN Solar est le 1er produit dans cette typologie à avoir eu un avis technique.

Comment ce système réagit-il au feu ?

RENOLIT ALKORPLAN Solar est l'un des seuls systèmes qui soit garanti Broof t3.

RENOLIT ALKORPLAN Solar peut répondre à votre problématique de 5ème façade, ou de sur-toiture, en vous donnant la possibilité de fixer tout type de matériau esthétique en assurant l’étanchéité.

RENOLIT et ses partenaires vous accompagnent dans vos projets de production d'électricité solaire et de performance énergétique partout en France.Nous concevons et mettons en oeuvre des solutions architecturales d'efficience énergétique (BBC, BEPOS) grâce à des technologies innovantes.

RENOLIT et ses partenaires vous proposent ainsi des offres photovoltaïques exclusives, parfaitement intégrées à l'enveloppe du bâtiment en toiture.

Application sûr, rapide et économique avec la machine automatique RENOLIT ALKORPLUS 81079 (Belton)

La machine automatique RENOLIT ALKORPLUS 81079 a été développée pour souder les profils RENOLIT ALKORPLAN Solar 81600 et les bandes en PVC-P jusqu’à 150mm de large. La machine est équipée de deux appareils à ’air chaud, à adapter en largeur, pour souder les deux côtés en même temps de gagner en productivité pour la main d’œuvre.