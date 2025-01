RENOLIT ALKORPLAN Smart : Cool Colour Roof - Membrane d'étanchéité pour toiture

RENOLIT ALKORPLAN Smart est doté d'une technologie intelligente, d'une épaisseur réduite et d'une longévité accrue. C'est un produit bien plus durable que toutes les autres membranes d'étanchéité synthétiques. Son approche est bien plus cohérente entre les ressources utilisées et les performances fournies tout au long de son cycle de vie.

Grâce à sa formulation innovante, RENOLIT ALKORPLAN Smart est une membrane d'étanchéité ultra-mince (1,2 ou 1,5 mm d'épaisseur) dont les caractéristiques sont incroyablement supérieures à celles des autres membranes plus épaisses.

Elle convient à la construction neuve ou à la rénovation, avec différents types de toitures: plates que sur des toitures inclinées ou courbes. Grâce à son faible poids, elle peut être utilisée même sur les toitures sur lesquelles il n’est pas possible d’ajouter d’autres matériaux traditionnels pour réaliser l’étanchéité.

Efficace et durable, cette membrane d'étanchéité de toiture en PVC est disponible dans différentes couleurs traditionnelles, ce qui permet de l'intégrer dans tous les décors, en respectant la plupart des exigences locales.

Intégrant la technologie de protection solaire, la membrane RENOLIT ALKORPLAN Smart assure également une protection contre les rayons UV et confère une longévité à l'étanchéité tout en ralentissant le processus de vieillissement de la toiture. L'imperméabilisation de la toiture assure l'étanchéité du bâtiment.

Les avantages de RENOLIT ALKORPLAN Smart :