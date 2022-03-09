REVIT® Architecture
Code formation catalogue/site web : C4114
Building Information Modeling (BIM) est un processus qui implique la génération et la gestion de l'information sur une installation.
BIM permet une grande intégration et collaboration entre différents professionnels du bâtiment de différentes disciplines à explorer numériquement, et peut être utilisé tout au long du processus de construction, de la conception à la construction et même à la gestion des bâtiments postérieurs à la construction.
Actuellement, la majorité des plans de construction doivent être soumis en format BIM pour approbation réglementaire.
Ce cours de 4 jours sur la modélisation BIM (architecture) vise à développer la capacité BIM afin que les agences ou entreprises puissent être prêtes pour la mise en œuvre complète du BIM.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Industrie
Les tags associés
- Architecture
- Modélisation
- Designers
- Conception bâtiment
- Afficher plus
