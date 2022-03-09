Risque amiante sous-section 4 (SS4) : encadrement technique

Code formation catalogue/site web : C3603

Depuis le 01/01/2012, tout salarié affecté à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de fibres d'amiante, doit avoir reçu une formation préalable à la prévention du risque Amiante, avant toute première intervention pouvant exposer à l'amiante.