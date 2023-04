RUBANS LED COB : une ligne continue pour une uniformité lumineuse

La technologie COB permet au ruban LED de diffuser une lumière remarquablement homogène, sans points lumineux visibles contrairement aux rubans LED conventionnels.

En effet, les puces LED sont si nombreuses et rapprochées que, combinées à une couche de phosphore, elles produisent une ligne lumineuse d’une uniformité impressionnante sur toute la longueur du ruban.



Avec la lumière moderne et diffuse des rubans LED COB, il vous sera facile d’impressionner vos clients. Ils disposent en effet d’un excellent rendu des couleurs supérieur à 90 ce qui correspond à un IRC plus élevé que la moyenne. Sa flexibilité est sans pareil grâce à une large gamme de températures de couleurs et une possibilité de régler l’intensité.



En plus d’un vaste choix de couleurs, l’installation des rubans COB se fait également avec une flexibilité totale. Une bande adhésive au dos garantit une installation simple et rapide sur toute les surfaces lisses en découpant le module selon la zone d’application. Le raccordement se fait sans outils avec un câble intégré aux deux extrémités.