OberA supprime les poussières et polluants et rafraîchit les espaces de travail en milieu industriel

Ces atmosphères dégradées ne nuisent pas uniquement aux opérateurs. Elles affectent aussi les machines, dont les capteurs et circuits de refroidissement s’encrassent plus vite, et elles fragilisent la qualité des produits finis en augmentant les risques de contamination et de défauts de surface. Enfin, elles exposent l’entreprise à des sanctions réglementaires et à une perte d’attractivité auprès de ses collaborateurs.

OberA répond à ces défis par une solution globale : éliminer les polluants à la source, filtrer l’air avec des technologies adaptées, puis restituer un flux d’air propre grâce à un rafraichisseur d’air industriel. Une approche qui transforme l’atelier en un environnement plus sûr, plus productif et plus agréable.

Un diagnostic rigoureux pour cibler les priorités

Avant toute installation, OberA réalise un diagnostic complet de l’environnement industriel. Celui-ci combine une cartographie des sources d’émission, des mesures précises des concentrations de particules et de COV, ainsi qu’un bilan thermique des locaux. Cette analyse permet de comprendre les interactions entre les différents polluants, la circulation de l’air et la charge calorifique des machines.

C’est sur cette base que sont définies les solutions les plus pertinentes : un bras d’aspiration pour un poste de soudure, une hotte confinante pour une opération de meulage, ou encore un système d’enceinte partielle pour des procédés particulièrement émissifs. L’idée est simple : intercepter le polluant le plus près possible de sa source pour limiter sa dispersion et réduire les volumes d’air à traiter.

Des systèmes de filtration performants et adaptés

Une fois capté, l’air chargé passe par des modules de filtration dimensionnés selon la nature des polluants. OberA privilégie une logique de multi-étages, combinant des préfiltres destinés à retenir les particules grossières, des cartouches plissées décolmatables pour les poussières fines, des filtres HEPA capables d’arrêter les particules ultrafines, ou encore des médias coalescents pour les brouillards d’huile. Lorsque des solvants ou des composés organiques volatils sont en jeu, des filtres à charbon actif viennent compléter le dispositif.

Ce choix sur mesure garantit à la fois une efficacité maximale et une longévité accrue des consommables, grâce à une répartition intelligente de la charge filtrante. Les systèmes OberA intègrent également des capteurs de pression différentielle qui permettent de suivre en temps réel l’encrassement des filtres et de planifier leur remplacement au moment opportun.

La maîtrise du confort thermique

Mais un air propre ne suffit pas si la température dans l’atelier devient insupportable. OberA associe donc à ses dispositifs de captage et de filtration des solutions de rafraîchissement sobres en énergie.

Le procédé le plus emblématique est le rafraîchissement adiabatique, qui exploite l’évaporation naturelle de l’eau pour réduire la température de l’air. Ce système, particulièrement adapté aux grands volumes, permet de gagner entre 5 et 10 °C selon les conditions, tout en consommant beaucoup moins d’énergie qu’une climatisation traditionnelle.

Combiné à une bonne organisation des flux d’air et à des ventilateurs de déstratification, ce dispositif assure une température homogène du sol au plafond et élimine les poches d’air chaud. Les opérateurs ressentent immédiatement la différence : moins de fatigue, davantage de concentration et une meilleure sécurité dans les gestes.

Des bénéfices mesurables à plusieurs niveaux

Les solutions OberA offrent des résultats concrets qui se constatent dès les premières semaines.

Pour les machines , c'est une atmosphère plus stable et moins encrassante, qui limite les pannes et allonge la durée de vie des équipements.

, c’est une atmosphère plus stable et moins encrassante, qui limite les pannes et allonge la durée de vie des équipements. Pour l’entreprise, c’est une productivité accrue, une meilleure conformité réglementaire, une baisse des coûts liés à la maintenance et un signal positif envoyé aux salariés comme aux clients.

Une démarche globale, du diagnostic au suivi

L’efficacité d’un tel dispositif repose autant sur la technologie que sur la méthode. OberA accompagne ses clients à chaque étape : audit initial, conception sur mesure, installation, mise en service et formation des équipes. L’entreprise propose aussi un suivi dans le temps, grâce à des capteurs connectés qui mesurent en continu la qualité de l’air et la température. Les données sont centralisées dans un tableau de bord qui alerte en cas de dérive et permet d’optimiser le fonctionnement.

Cette approche assure un retour sur investissement rapide, car elle combine réduction des arrêts de production, baisse des consommations énergétiques et amélioration du climat social.

Conclusion

La maîtrise de l’air en milieu industriel ne doit pas être vue comme une contrainte, mais comme une opportunité. En combinant captage efficace, filtration haute performance et rafraîchissement intelligent, OberA redéfinit les standards de confort et de sécurité dans les ateliers. Les bénéfices vont bien au-delà de la protection des opérateurs : c’est toute l’organisation qui gagne en fiabilité, en compétitivité et en attractivité.

Dans un contexte de tensions sur le recrutement et d’exigences environnementales accrues, investir dans la qualité de l’air devient un levier stratégique. Et avec OberA, cette ambition prend une forme concrète, mesurable et durable.

