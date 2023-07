SEMIN 99. : enduit de lissage intérieur

SEMIN 99. : les premiers enduits engagés et certifiés Origine France Garantie.



+ de 99 % de matières premières d’origine naturelle pour un air intérieur + pur. Pour ses enduits 99., Semin a remplacé les résines synthétiques à base de pétrole par des végétaux et matières premières naturelles (amidon de pomme de terre, écorce de maïs et de blé, argile).



Résultats : 10 fois moins d’émission de COV dès l’application. 500 fois moins de COV au bout de 28 jours par rapport à un enduit classé A+. ; un bénéfice immédiat pour l'applicateur et un bénéfice permanent pour les habitants.



Il est idéal pour l'utilisation dans les écoles, les hôpitaux et les maisons en rénovation.



Le tout avec les mêmes performances techniques que des enduits classiques.



Semin favorise le circuit court dans la provenance de ses matières naturelles : 96% de matières premières proviennent de France et 100% d'Europe.



Enduit en poudre pour travaux de finition intérieur sur murs et plafonds. Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou pose de revêtements. Il s’applique sur murs et plafonds en intérieur : Plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, béton cellulaire, enduit ciment, enduit plâtre.



Temps de séchage :

De 12 à 24 heures en fonction de l’épaisseur, du support et des conditions ambiantes.

Consommation :

Environ 250 à 400 g/m²

Conditionnement :

Sac de 15 kg

Sachet de 5 kg

Matériaux :

Végétaux

Matières premières naturelles

Amidon de pomme de terre

Écorce de maïs et de blé

Argile

Labels & Certifications :