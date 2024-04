SEM WOOD POUDRE : enduit de rebouchage en poudre sur bois

Enduit de rebouchage en poudre pour le traitement des trous et fissures sur bois.

Caractéristiques principales :

Enduit de rebouchage sur bois

Application manuelle (au couteau à enduire ou d’une spatule)

Permet de reboucher sans limite d’épaisseur

Peu de retrait

Séchage rapide

Facile à poncer

Bonne tenue en charge

Cette pâte convient aux travaux pour le traitement des trous et fissures sur bois en intérieur et extérieur. Avec peu de retrait, un séchage rapide et facile à poncer, cet enduit de rebouchage en pâte permet de réaliser des rebouchages sans limite d’épaisseur. Elle peut aussi réparer les angles cassés ou reconstituer les parties manquantes.

Il s’applique sur tous types de bois. Un redoublement est possible 3 heures après la première couche. Le REBOUCHEUR BOIS doit impérativement être recouvert de peinture, vernis ou lasures.

Cet enduit est composé de plâtre, charge minérale, résine et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur marron.