SEMIN G : Enduit de dégrossissage intérieur

Enduit en poudre pour tous types de travails intérieurs de dégrossissage de supports ne présentant pas une bonne planimétrie (par exemple, un béton brut de décoffrage).



Supports admis :

Murs et plafonds intérieur : Béton bullé, béton brut, béton cellulaire, plâtre irrégulier, plafond chauffant, supports inégaux...



Recouvrement :

Le recouvrement, après séchage complet de l’enduit, peut se faire par tous types d’enduits à base de plâtre, enduits pâteux, papier peint ou revêtement mural.



Conditionnement :

Sacs de 5 et 15 kg sur palette houssée.



Stockage :

9 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri de l’humidité.