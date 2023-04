Silae Dématérialisation par BRZ : coffre-fort électronique

Silae est le logiciel le plus complet sur le marché pour éditer vos fiches de paie et gérer toute votre activité RH sur une interface unique.

Silae vous permet de diffuser les bulletins de salaire de vos collaborateurs dans leur coffre-fort numérique. Vous réduisez ainsi vos coûts et vous gagnez du temps. Vos données sont archivées sur nos serveurs en toute sécurité et conformément aux exigences RGPD.

C'est une solution complète et fiable pour la dématérialisation des bulletins et documents personnels. Quelques clics suffisent à activer la plateforme qui garantit un archivage pendant 50 ans avec 10 Go de stockage.

Silae Dématérialisation est idéal en complément des solutions Silae Paie et Silae RH. Choisissez vous aussi notre solution digitale sécurisée.

Les avantages de SILAE DEMATERIALISATION :