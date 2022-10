Marmoleum est un sol linoléum naturel et écologique composé à 97% de matières premières naturelles et renouvelables. Il offre une excellente résistance au trafic intense et au poinçonnement, et est adapté à tous types d’environnements, notamment les établissements de santé, enseignement, administratifs ou commerces. Sa protection de surface Topshield Pro permet d’éviter toute métallisation du produit tout en assurant une véritable résistance aux taches. Naturellement antibactérien, durable et 100% recyclable.



Caractéristiques :

Poinçonnement : 0,08 mm

Avis technique : U4 P3 E1/2 C2

Garantie : 10 ans

Format : En lés de 2 mètres

Disponible en version acoustique 19 dB (Marmoleum decibel)

Disponible en version dalles et lames (Marmoleum modal)

Existe dans un large choix de coloris.