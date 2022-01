Allura click est un revêtement de sol LVT en lames et dalles clipsables. Son système de pose flottante par clipsage des lames et dalles permettra le recouvrement de supports anciens y compris amiantés (selon la réglementation en vigueur). En version couche d’usure 0,55 mm (Allura click pro) ou en version couche d’usure 0,30 mm (Allura click life), les lames et dalles sauront s’adapter à tous les projets de l’habitat au segment Retail, en passant par l’hôtellerie… Allura click présente également une excellente stabilité dimensionnelle ainsi qu’une résistance aux rayures et au glissement. Son traitement de surface PUR facilite grandement l’entretien de ce sol.

Caractéristiques :