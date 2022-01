Allura Flex est un revêtement de sol LVT en lames et dalles en pose plombante. Extrêmement résistant, Allura flex est disponible en deux versions : couche d’usure 0,55 mm (classe 33/42 pour locaux à fort trafic) et couche d’usure 1 mm (U4 P3 E2 C2 validé par un Avis technique). Sa pose plombante amovible rend Allura Flex idéal pour pose sur plancher technique. Le traitement de surface PUR Pearl facilite l’entretien. Ce sol est fabriqué à partir d’une technologie sans phtalate et son envers est composé de matières recyclées. Les trois dessins de la gamme proposés (wood, stone et abstract) sauront moderniser avec élégance tous les espaces.

Caractéristiques :