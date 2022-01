Sarlibain est une solution complète sol /mur en PVC pour douches et pièces d’eau comprenant un revêtement de sol antidérapant Surestep et un revêtement de mur PVC calandré Onyx FR. Le système Sarlibain bénéficiera d’un traitement antitache, mais également d’une résistance à la glissance pour une hygiène et une sécurité optimale. Sarlibain offre par ailleurs une étanchéité totale. Ce système est parfaitement adapté aux pièces humides des établissements de santé, EHPAD, et résidences seniors.

Caractéristiques :

Etanchéité : Classement E3

Système sous Avis Technique

Résistance au glissement : R10, Esb/Esf et classe C

Format : En lés de 2 mètres

Garantie : 10 ans

Existe également en version acoustique (18 dB) grâce à la sous-couche d’interposition isophonique (Sarlibase Acoustique)