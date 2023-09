Solutions accessoires pour bardage rapporté

Conformes aux préconisations des cahiers du CSTB 3194-V2 (novembre 2018) et 3316-V3 (juin 2021), Frénéhard propose une gamme de solutions pour le bardage rapporté composé par :

Les équerres standard,

Les équerres série lourde,

Les griffes de maintien,

Les éclisses d’aboutage.

Équerres standard :

Les équerres de bardage Frénéhard (fabriquées en France) sont en acier galvanisé Z350, feuillard 25/10ème et s’utilise en atmosphère extérieure protégée et ventilée, hors bande littorale (3km du front de mer).

La longueur des équerres peut varier de 40 mm à 350 mm ; elles se posent sur ossature bois ou métallique et sur tous types de bardage : métallique, bois, stratifié, plastique, fibre-ciment, tuiles, ardoises....

Équerres série lourde :

Les équerres renforcées dites « série lourde » supportent plus de poids que les équerres « standards ». Elles permettent de diminuer l’effort aux fixations et d’augmenter les épaisseurs d’isolant et le poids du bardage.

Les équerres série lourde ont plusieurs fonctions. Elles permettent d’augmenter l’entraxe entre équerres de manière significative. Ainsi, un chantier aura besoin de moins d’équerres. Pour le poseur, c’est un réel gain de temps. Exemple : en considérant un chantier situé en Normandie, en zone de rugosité II (rase campagne) : pour une équerre de 250mm et un bardage de 15 kg/m², une équerre série lourde pourra reprendre l’entraxe maximal autorisé entre équerres (soit 135cm) alors qu’une équerre standard reprendra un entraxe maximum de 102cm. Soit environ 32% d’équerres économisées (+ fixations).

Leurs dimensions élargies permettent aux équerres série lourde de réduire les efforts aux fixations. Ainsi, les fixations seront moins sollicitées. Cela permet, notamment, de faciliter l’implantation d’équerres dans des matériaux peu adaptés (creux ou fragilisés).

Les équerres série lourde se fixent sur support béton.

Griffe de maintien sectionnable pour isolant souple :

La griffe se fixe aussi bien sur les angles que sur la partie courante.

La griffe a pour but de maintenir un isolant souple contre la paroi murale dans le cadre d’un bardage en I.T.E (isolation thermique par l’extérieur). Elle l’empêche de tomber ou de créer un bloc en pied de mur en laissant les parties supérieures non protégées.

Elle permet de garder une isolation thermique homogène sur l’ensemble de la façade.

Elle se pose directement sur une équerre de bardage ou se pointe sur un chevron.

Les pointes longues permettent une meilleure pénétration dans l’isolant et un maintien durable.

La fonction « anti-retour » intégrée est idéale en cas de pose sur équerre.

La griffe peut être posée en appui sur une équerre de bardage ou en se pointant contre un chevron.

Éclisse d’aboutage :

L’aboutage des chevrons permet d’obtenir une ossature continue et d’avoir une résistance de l’ensemble de l’ossature plus élevée.