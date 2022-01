Sortie de toit TRADINOV finition briquettes

Next

La sortie de toit TRADINOV constitue la référence de base sur le marché de la construction neuve.

Légère, économique, cette sortie de toit à l’aspect traditionnel équipe de nombreuses maisons individuelles.

La sortie de toit TRADINOV carrée se pose à sec, sans travaux de gros oeuvre et sans renfort de charpente [voir le dossier thématique avec la vidéo de pose]. Elles sont destinées à la construction neuve en maison individuelle.

Livrée avec un conduit de cheminée isolé, elle permet une parfaite évacuation des fumées et une sécurité totale de fonctionnement. Véritable sur-mesure industriel, l’embase garantit une étanchéité immédiate et parfaite, quels que soient la pente du toit et le matériau de couverture. Le principe de réglage sur chantier permet de compenser un écart d’inclinaison de 10%. La sortie de toit est ainsi toujours verticale.