Station et rallonges de fourches pour chariot élévateur

La station et les rallonges de fourches FRU-SRF de Goubard permettent d’adapter un chariot élévateur à la manutention de charges longues ou volumineuses.

Les rallonges s’installent par glissement et emboîtement directement depuis le chariot, afin de limiter les manipulations manuelles.

La station assure également le rangement des rallonges et peut être déplacée manuellement ou à l’aide d’un chariot élévateur. Le système est proposé avec plusieurs longueurs et sections de rallonges, avec des capacités de charge allant de 1 440 à 1 730 kg selon les références. Une adaptation sur mesure est également possible.

L’installation et la dépose peuvent être réalisées rapidement sans descendre du chariot élévateur. Cette innovation a par ailleurs obtenu la Médaille d’or au Concours Lépine 2026. L’équipement bénéficie enfin d’une garantie de 10 ans selon les conditions générales de vente du fabricant.

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