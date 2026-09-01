Station et rallonges de fourches pour chariot élévateur
La station et les rallonges de fourches FRU-SRF de Goubard permettent d’adapter un chariot élévateur à la manutention de charges longues ou volumineuses.
Les rallonges s’installent par glissement et emboîtement directement depuis le chariot, afin de limiter les manipulations manuelles.
La station assure également le rangement des rallonges et peut être déplacée manuellement ou à l’aide d’un chariot élévateur. Le système est proposé avec plusieurs longueurs et sections de rallonges, avec des capacités de charge allant de 1 440 à 1 730 kg selon les références. Une adaptation sur mesure est également possible.
L’installation et la dépose peuvent être réalisées rapidement sans descendre du chariot élévateur. Cette innovation a par ailleurs obtenu la Médaille d’or au Concours Lépine 2026. L’équipement bénéficie enfin d’une garantie de 10 ans selon les conditions générales de vente du fabricant.
Labels et certifications (détail) :
- Conformité à la norme ISO 13284:2022
- Innovation brevetée
- Médaille d’or au Concours Lépine 2026
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Référence gamme : FRU-SRF
Utilisation : chariot élévateur
Installation des rallonges par glissement et emboîtement
Rallonges ouvertes en dessous
Fixation automatique par emboîtement
Mise en place et dépose sans intervention manuelle
Entraxe de la station : 800 mm
Section des fourreaux de la station : 170 × 70 mm
Largeur frontale hors tout de la station : 980 mm
Largeur latérale hors tout : 1 200 à 1 300 mm
Hauteur hors tout : 1 490 à 1 885 mm
Poids de la station : 94 à 106 kg
Longueur des rallonges : 1 500 à 1 900 mm
Section intérieure des rallonges : 88 × 55 à 130 × 65 mm
Section maximale des fourches compatibles : 80 × 40 à 120 × 50 mm
Poids des rallonges : 39 à 64 kg la paire selon référence
Capacité en charge : 1 440 à 1 730 kg selon référence
Adaptation sur mesure possible
Autre couleur disponible en option
Garantie : 10 ans selon les CGV du fabricant
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- ISO
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Industrie
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Manutention
- Matériel BTP
- Goubard
- Chariot élévateur
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