Les ventes de logements neufs chutent de 23,6 % sur un an au premier semestre 2026. La FPI réclame un statut du bailleur privé « boosté ».

Les ventes de logements neufs ont encore reculé au deuxième trimestre 2026, portant à 23,6 % la baisse enregistrée sur un an au premier semestre, selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Avec 19 356 logements ventes au deuxième trimestre, le marché passe sous la barre des 40 000 ventes sur les six premiers mois de l’année. « On a les bras cassés. De l’histoire de la FPI, on n'a jamais vu ça », a déclaré lors d'une conférence de presse le 9 septembre, Pascal Boulanger, président de la FPI, qui souligne que la conjoncture est pire que lors de la période Covid.

La dégradation intervient après une période de relative stabilisation, mais sur des volumes déjà faibles depuis 2023. Au deuxième trimestre, les ventes en bloc ont décroché de 40,8 %. Les réservations auprès des particuliers ont également diminué, de 11,3 %, avec un recul particulièrement marqué chez les propriétaires occupants (-17,9 %).

Les investisseurs particuliers constituent la seule catégorie à enregistrer une progression, avec une hausse de 13,4 % au deuxième trimestre. La FPI reste toutefois prudente face à ce mouvement, qui intervient à partir de volumes particulièrement faibles.

Pour Pascal Boulanger, le marché reste pénalisé par un environnement politique et économique incertain. Les tensions au Moyen-Orient entretiennent les inquiétudes des ménages, tandis que les incertitudes entourant le budget 2027 et l'approche de l'élection présidentielle incitent ménages et investisseurs à différer leurs décisions.

Le logement, sujet crucial de la campagne présidentielle ?

La FPI avait pourtant misé sur le dispositif Jeanbrun pour relancer l'investissement locatif. Mais les premiers résultats sont très éloignés des attentes. Actif depuis février, le dispositif générerait entre 150 et 200 ventes par mois, alors que Pascal Boulanger avait tablé, avec le Premier ministre et le ministre du logement, sur un objectif de 4 000 ventes mensuelles. « Pas d’engouement », résume le président de la FPI.

À l’occasion du prochain vote du budget 2027, la FPI plaide maintenant pour un statut du bailleur privé « boosté ». Elle demande notamment une hausse des taux d’amortissement, un relèvement du plafond des déficits fonciers et l’extension du mécanisme aux maisons individuelles.

Un motif d’espoir subsiste toutefois pour Pascal Boulanger : « le logement est revenu en haut de la pile des sujets politiques » et pourrait s’imposer comme un thème important de la prochaine campagne présidentielle. Le débat avec plusieurs candidats à l’élection présidentielle, organisé le 27 août dans le cadre de la Rencontre des entrepreneurs de France (La REF) du Medef, en a donné une première illustration, selon la FPI, qui souligne que plusieurs candidats y ont notamment évoqué la création d’un « vrai statut du bailleur privé » et la simplification des règles de construction.