Système de fenêtres en PVC DAKO DPX-76 eXplore

Le système DPX-76 eXplore de DAKO est une solution de menuiserie en PVC moderne, conçue pour offrir une excellente isolation thermique et un confort optimal.

Avec ses profilés de 76 mm d'épaisseur et ses trois joints thermo-soudés, il garantit une étanchéité renforcée et une performance énergétique élevée. Idéal pour les maisons individuelles, les bâtiments commerciaux et les établissements publics, ce système allie esthétique contemporaine et fonctionnalité à un prix attractif.

Les avantages du système DPX-76 eXplore :