testo 174 T BT : mini-enregistreur de données de température avec Bluetooth® et connexion à l’App

Le testo 174 T BT est un mini-enregistreur de température Bluetooth conçu pour le suivi temporaire des conditions d’ambiance à l’intérieur des bâtiments. Idéal pour la mise en service et la maintenance des systèmes CVC-R, il permet un contrôle précis et à distance via l’App testo Smart, directement sur smartphone ou tablette.

Les avantages de testo 174 T BT :

Mesure fiable et précise : plage de mesure étendue de -30 à +70 °C pour un suivi optimal des températures.

Connectivité Bluetooth avancée : accès aux données en temps réel jusqu’à 30 mètres de distance.

Gestion intuitive sur mobile : affichage, analyse et création de rapports PDF et Excel via l’App testo Smart (iOS et Android).

Mémoire haute capacité : enregistrement jusqu’à 16 000 valeurs de mesure pour un suivi détaillé.

Sécurité des données : sauvegarde automatique des valeurs mesurées, même en cas de changement de pile.

Capteurs longue durée : mesures stables et fiables pour répondre aux exigences d’assurance qualité.

Format compact et pratique : facile à installer et à transporter pour une utilisation flexible sur site.

Avec le testo 174 T BT, assurez un contrôle précis, connecté et sécurisé des températures en toute simplicité. Optimisez vos interventions et garantissez la conformité des installations CVC-R avec un enregistreur de température Bluetooth performant et intuitif !