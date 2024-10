testo 318 : vidéoscope

Vidéoscope testo 318 : l'outil parfait pour une inspection visuelle efficace des cheminées, chaudières et systèmes de ventilation

Le vidéoscope testo 318 est un appareil incontournable pour l’inspection visuelle des cheminées, des âtres, des chaudières, ainsi que des installations de climatisation et des systèmes de ventilation. Grâce à ses caractéristiques avancées, il permet une identification rapide et précise des corps étrangers, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix.

Son éclairage LED intégré avec 10 niveaux de luminosité réglables et son grand écran LCD couleur (2,4 pouces) assurent une visualisation claire et détaillée des images. La sonde flexible à col de cygne (1 m), étanche (IP67), permet d’accéder facilement aux endroits les plus exigus ou difficilement accessibles. De plus, elle est amovible pour un usage simplifié. Grâce aux accessoires comme le crochet robuste, le miroir et l’embout magnétique, vous pourrez facilement éliminer les corps étrangers identifiés.

Les avantages de testo 318 :

Identification simplifiée des corps étrangers grâce à l’éclairage LED avec réglage de la luminosité à 10 niveaux

Grand écran couleur LCD de 2,4 pouces pour une vision nette

Caméra orientable de 9 mm de diamètre, avec rotation d'image à 180° et un angle de vue de 70°

Affichage en temps réel avec plus de 24 FPS et zoom numérique 2x

Sonde flexible et étanche (IP67) pour accéder aux endroits difficilement accessibles

Le vidéoscope testo 318 est idéal pour toutes vos inspections, vous offrant une solution efficace et pratique pour identifier et éliminer les corps étrangers en un rien de temps.

Labels et certifications (détail) :