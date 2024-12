Tous les métiers du génie climatique sont chez Qualibat

Qualibat qualifie l'ensemble des métiers liés au génie climatique garantissant ainsi l’expertise et la qualité des services proposées par les entreprises qualifiées QUALIBAT.

La famille 5 « Énergies et fluides » regroupe plusieurs activités, telles que la plomberie, le chauffage, la ventilation, la gestion technique des bâtiments et les installations photovoltaïques. Ces qualifications permettent de valoriser l'expertise des entreprises et de renforcer la confiance des clients dans leurs compétences techniques et professionnelles.

Le génie climatique chez QUALIBAT :